Проговорила позната глумица: Дијагностикована ми је болест са 19 година, од тада сам на лијековима

Извор:
Индекс
09.01.2026
22:39
Коментари:0
Глумица Аманда Сајфрид отворено је говорила о својој дугогодишњој борби са опсесивно-компулзивним поремећајем (ОКП).
У новом интервјуу за Вог, четрдесетогодишња звијезда је открила да јој је дијагностикован „веома тежак“ ОКП када је била тинејџерка и да и даље свакодневно узима лијекове како би симптоме држала под контролом.
Дијагноза у раном добу
Сетила се тешког времена када је имала само 19 година и снимала серију „Велика љубав“. „Живела сам у Марина дел Реју у то вријеме док сам снимала 'Велику љубав', и моја мама је морала привремено да напусти посао у Пенсилванији да би живела са мном мјесец дана“, рекла је. „Имала сам скенирање мозга и тада сам почела да узимам лијекове - које и даље узимам сваке ноћи.“
Утицај на каријеру и живот
Глумица је објаснила како јој је живот са тим стањем помогао да се носи са професионалним одбацивањем које долази са глумачким послом. „То је природа посла“, кратко је прокоментарисала.
Ипак, морала је да пази на друге окидаче који би могли да погоршају њено стање, попут „прекомерног пијења алкохола, узимања било каквих дрога или предугог боравка напољу“, што ју је издвајало од њених вршњака у индустрији.
Борба против стигме
Ово није први пут да је Сејфрид говорила о свом менталном здрављу. Још 2016. године, у интервјуу за часопис Allure открила је које лијекове узима. „Узимам Лексапро и никада нећу престати да га узимам“, рекла је тада.
„Узимам га од своје 19. године. Пијем најнижу дозу. Не видим сврху у престанку. Било да је плацебо или не, не желим да ризикујем. А против чега се бориш? Само против стигме коришћења помоћи?“
Звијезда емисије „Mamma Mia!“ нагласила је важност дестигматизације менталних болести. „Ментална болест је нешто што људи стављају у другу категорију од других болести, али ја не мислим да јесте“, рекла је. „Требало би је схватити озбиљно као и све остало. Не видите менталну болест - није циста, али је ту. Зашто морате да се доказујете? Ако можете да је лијечите, лијечите је.“
Кошарка
3 ч0
Република Српска
3 ч0
БиХ
3 ч0
Сцена
3 ч0
Најновије
Најчитаније
00
00
22
57
22
52
22
46
22
41
Тренутно на програму