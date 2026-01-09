Тенисерка игром шокирала свијет: Огласили се организатори турнира, ево колико је зарадила

09.01.2026
22:41
Коментари:0
Меч одигран на ИТФ турниру W35 у Најробију шокирао је љубитеље тениса широм свијета, након што је своје „умијеће“ на терену показала Хаџар Абделкадер, тенисерка из Египта, која је на турнир ушла захваљујући специјалној позивници. Убрзо се појавила и информација колико је новца зарадила учешћем на турниру на којем је приказала изузетно низак ниво игре.
Абделкадер је у мечу освојила свега три поена, направила чак 20 дуплих сервис-грешака, а поражена је од Лорене Шедел (Lorene Schaedel), 1.026. тенисерке свијета, максималним резултатом – 2:0 у сетовима (6:0, 6:0).
Меч је трајао свега 38 минута, а снимци који су се убрзо проширили друштвеним мрежама изазвали су бројне реакције, јер дјелује да се ради о учесници која у животу није имала много прилика да игра тенис, чак ни на аматерском нивоу.
PLEASE 😭 And the most surprising thing of all is that the match was 38m long https://t.co/FGSScu6DQX pic.twitter.com/YMZKIan1oU— Lorena Popa 🕵️♀️🎾 (@popalorena) January 7, 2026
Укупан наградни фонд турнира износио је 25.000 евра, а за пораз у првом колу Абделкадер је зарадила 350 евра.
Након што је меч изазвао бројне контроверзе, огласили су се и организатори ИТФ турнира у Најробију.
„Тенис Кенија је упозната са забринутостима у вези са учешћем египатске играчице Хаџар Абделкадер на ИТФ W35 турниру у Најробију, након што се на друштвеним мрежама појавио снимак који је отворио питања о нивоу њене игре. Госпођи Абделкадер додијељена је специјална ‘wild card’ позивница за другу недјељу турнира, након што је поднијела званичан захтјев и допутовала у уторак ујутру. Мјесто се ослободило након изненадног повлачења играчице којој је првобитно била додијељена ‘wild card’ позивница за главни жреб, а која се потом одлучила за учешће у квалификацијама. У том тренутку, госпођа Абделкадер била је једина играчица која је поднијела захтјев, те је одлука донесена на основу доступних информација и у циљу очувања потпуног и уравнотеженог жреба, као и подршке развоју тениса у Африци“, наводи се у саопштењу.
Here is Tennis Kenya's statement regarding Egyptian player Hajar Abdelkader Wildcard at the ITF W35 in Nairobi. — Katami Michelle (@MichKatami) January 8, 2026
This follows the circulation of social media videos that raised questions about her level of play. pic.twitter.com/RAIcBlgx2j
Организатори су, међутим, признали пропуст.
„С ове временске дистанце, Тенис Кенија признаје да ова ‘wild card’ позивница није требало да буде додијељена. Савез је узео у обзир ово искуство и побринуће се да се оваква, изузетно ријетка ситуација, више никада не понови“, поручили су.
Тенис
8 ч2
Тенис
2 д0
Тенис
1 седм0
Тенис
1 седм0
Најновије
Најчитаније
00
00
22
57
22
52
22
46
22
41
Тренутно на програму