Logo
Large banner

Тенисерка игром шокирала свијет: Огласили се организатори турнира, ево колико је зарадила

09.01.2026

22:41

Коментари:

0
Тенисерка игром шокирала свијет: Огласили се организатори турнира, ево колико је зарадила
Фото: Printscreen/X

Меч одигран на ИТФ турниру W35 у Најробију шокирао је љубитеље тениса широм свијета, након што је своје „умијеће“ на терену показала Хаџар Абделкадер, тенисерка из Египта, која је на турнир ушла захваљујући специјалној позивници. Убрзо се појавила и информација колико је новца зарадила учешћем на турниру на којем је приказала изузетно низак ниво игре.

Абделкадер је у мечу освојила свега три поена, направила чак 20 дуплих сервис-грешака, а поражена је од Лорене Шедел (Lorene Schaedel), 1.026. тенисерке свијета, максималним резултатом – 2:0 у сетовима (6:0, 6:0).

Меч је трајао свега 38 минута, а снимци који су се убрзо проширили друштвеним мрежама изазвали су бројне реакције, јер дјелује да се ради о учесници која у животу није имала много прилика да игра тенис, чак ни на аматерском нивоу.

Укупан наградни фонд турнира износио је 25.000 евра, а за пораз у првом колу Абделкадер је зарадила 350 евра.

Организатори признали грешку

Након што је меч изазвао бројне контроверзе, огласили су се и организатори ИТФ турнира у Најробију.

„Тенис Кенија је упозната са забринутостима у вези са учешћем египатске играчице Хаџар Абделкадер на ИТФ W35 турниру у Најробију, након што се на друштвеним мрежама појавио снимак који је отворио питања о нивоу њене игре. Госпођи Абделкадер додијељена је специјална ‘wild card’ позивница за другу недјељу турнира, након што је поднијела званичан захтјев и допутовала у уторак ујутру. Мјесто се ослободило након изненадног повлачења играчице којој је првобитно била додијељена ‘wild card’ позивница за главни жреб, а која се потом одлучила за учешће у квалификацијама. У том тренутку, госпођа Абделкадер била је једина играчица која је поднијела захтјев, те је одлука донесена на основу доступних информација и у циљу очувања потпуног и уравнотеженог жреба, као и подршке развоју тениса у Африци“, наводи се у саопштењу.

Организатори су, међутим, признали пропуст.

„С ове временске дистанце, Тенис Кенија признаје да ова ‘wild card’ позивница није требало да буде додијељена. Савез је узео у обзир ово искуство и побринуће се да се оваква, изузетно ријетка ситуација, више никада не понови“, поручили су.

Подијели:

Тагови:

tenis

teniserka

Najrobi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Легенда над легендама поручује: Не отписујте Ђоковића на Аустралијан Опену

Тенис

Легенда над легендама поручује: Не отписујте Ђоковића на Аустралијан Опену

8 ч

2
Тениски рекет

Тенис

Невјероватно! Тенисерка није знала ни са које стране треба да сервира

2 д

0
Тенисерка (45) добила позивницу за Аустралијан опен, ући ће у историју!

Тенис

Тенисерка (45) добила позивницу за Аустралијан опен, ући ће у историју!

1 седм

0
Огласио се Новак Ђоковић, ево шта је поручио за крај 2025. године!

Тенис

Огласио се Новак Ђоковић, ево шта је поручио за крај 2025. године!

1 седм

0

Више из рубрике

Легенда над легендама поручује: Не отписујте Ђоковића на Аустралијан Опену

Тенис

Легенда над легендама поручује: Не отписујте Ђоковића на Аустралијан Опену

8 ч

2
Сабаленка: Пропустићу неколико турнира

Тенис

Сабаленка: Пропустићу неколико турнира

1 д

0
Тениски рекет

Тенис

Невјероватно! Тенисерка није знала ни са које стране треба да сервира

2 д

0
Новак Ђоковић поново помјерио границе и исписао историју

Тенис

Новак Ђоковић поново помјерио границе и исписао историју

3 д

3
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

00

00

Прекинут концерт Аце Лукаса у ФБиХ

22

57

Ево шта радити са печењем које остане послије Божића?

22

52

Држављани БиХ и Црне Горе пајсером претукли Сиријца, ово је разлог

22

46

Викенд хороскоп: Ове ствари доносе велико олакшање

22

41

Тенисерка игром шокирала свијет: Огласили се организатори турнира, ево колико је зарадила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner