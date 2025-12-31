Огласио се Новак Ђоковић, ево шта је поручио за крај 2025. године!

Извор:
Српски тенисер Новак Ђоковић припрема се у Дубаију за почетак нове сезоне, у којој је приоритет освајање 25. Гренд слем титуле, која би га још више учврстила на тениском Олимпу.
Новак Ђоковић је ове сезоне стигао до полуфинала на сва четири највећа турнира. Морао је због повреде да преда меч Александеру Звереву у Аустралији, потом је губио од Јаника Синера, а на УС Опену од Карлоса Алкараза.
Освојио је Ђоковић два турнира, први, који му је уједно био и 100. у каријеру, узео је у мају у Женеви, а на крају године био је најбољи у Атини победивши у финалу Лоренца Мусетија.
Аустралијан опен је близу, а Ђоковић ће имати већу шансу него што је то био случај ове, јер такмичење креће као четврти носилац и неће моћи да се сукоби са Алкаразом и Синером прије полуфинала.
''2025: Гем, сет и крај. Година (и вијек) за памћење. Хвала свима вама на подршци'', написао је Ђоковић.
