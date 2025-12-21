Огласио се први тренер Алкараза: Откривено које крив за раскид

Извор:
Не стишава се бура након што је први тенисер свијета Карлос Алкараз отпустио свог тренера Хуана Карлоса Ферера.
Сантос је Алкараса тренирао од његове 5. до 12. године и не окљева да каже како је доживио исту судбину као Фереро.
"Промјена је била очекивана. Када је Самјуел Лопес дошао као помоћни тренер, било је јасно да је промјена могућа. На крају крајева, ствари су се са Карлитосом увијек радиле на овај начин, постепено тако да се ништа драстично не дешава преко ноћи. Може бити из различитих разлога. Највјероватнији је тај да нису постигли договор, ни финансијски ни о условима", рекао је Сантос и додао:
"Ко год да управља свим тим за Карлитоса, можда мисли да Хуан Карлос тражи превише новца, проценте од наградног фонда итд. Мислим да је то суштина".
Сантос је прошао као и Фереро.
"Нисам размишљао о томе, али разговарајући са супругом, она је то поменула: 'Види, десило му се нешто слично као и теби'. Кад мало размислим о томе, Карлосов отац је тај који је заиста главни. Карлитос нема никакве везе са тим. Карлитос би наставио колико год да је Хуан Карлос тражио".
Истиче да га Алкараз никад јавно није похвалио, иако су радили доста дуго, пише Курир.
"Био сам са Карлитосом осам година, са Хуан Карлосом седам, Исто ми се десило. Желио сам одређене услове, али његов отац их није тако видио. Хуан Карлос је вјероватно тражио и друге услове које његов отац такође није желио и на које није пристао. Али добро, бар је Карлитос рекао неке лијепе ријечи о Хуану Карлосу и то је био заиста важан период за њега. Било је и за мене, али нажалост, нисам јавно чуо тако лијепе речи", истакао је Сантос.
