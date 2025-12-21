Logo
Large banner

Огласио се први тренер Алкараза: Откривено које крив за раскид

Извор:

Курир

21.12.2025

17:44

Коментари:

0
Огласио се први тренер Алкараза: Откривено које крив за раскид
Фото: Tanjug/AP/Seth Wenig

Не стишава се бура након што је први тенисер свијета Карлос Алкараз отпустио свог тренера Хуана Карлоса Ферера.

Сантос је Алкараса тренирао од његове 5. до 12. године и не окљева да каже како је доживио исту судбину као Фереро.

"Промјена је била очекивана. Када је Самјуел Лопес дошао као помоћни тренер, било је јасно да је промјена могућа. На крају крајева, ствари су се са Карлитосом увијек радиле на овај начин, постепено тако да се ништа драстично не дешава преко ноћи. Може бити из различитих разлога. Највјероватнији је тај да нису постигли договор, ни финансијски ни о условима", рекао је Сантос и додао:

molotovljev koktel pexels

Хроника

Пиромани посијали страх: Грађани се питају ко су наручиоци "пепео порука"

"Ко год да управља свим тим за Карлитоса, можда мисли да Хуан Карлос тражи превише новца, проценте од наградног фонда итд. Мислим да је то суштина".

Сантос је прошао као и Фереро.

"Нисам размишљао о томе, али разговарајући са супругом, она је то поменула: 'Види, десило му се нешто слично као и теби'. Кад мало размислим о томе, Карлосов отац је тај који је заиста главни. Карлитос нема никакве везе са тим. Карлитос би наставио колико год да је Хуан Карлос тражио".

Истиче да га Алкарас никад јавно није похвалио, иако су радили доста дуго, пише Курир.

Старац

Свијет

Њемачки пензионери никако да "скроје крај са крајем"

"Био сам са Карлитосом осам година, са Хуан Карлосом седам, Исто ми се десило. Желио сам одређене услове, али његов отац их није тако видио. Хуан Карлос је вјероватно тражио и друге услове које његов отац такође није желио и на које није пристао. Али добро, бар је Карлитос рекао неке лијепе ријечи о Хуану Карлосу и то је био заиста важан период за њега. Било је и за мене, али нажалост, нисам јавно чуо тако лијепе речи", истакао је Сантос.

Подијели:

Таг:

Карлос Алкараз

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Двије особе погинуле на ауто-путу

Хроника

Двије особе погинуле на ауто-путу

13 мин

0
Пиромани посијали страх: Грађани се питају ко су наручиоци "пепео порука"

Хроника

Пиромани посијали страх: Грађани се питају ко су наручиоци "пепео порука"

28 мин

0
Старац броји паре

Свијет

Њемачки пензионери никако да "скроје крај са крајем"

33 мин

0
Кремљ: Путин има низ заказаних путовања у иностранство

Свијет

Кремљ: Путин има низ заказаних путовања у иностранство

39 мин

0

Више из рубрике

Надал: Не вјерујем да ће ме Алкараз звати

Тенис

Надал: Не вјерујем да ће ме Алкараз звати

1 д

0
Тениски великан одлази у пензију

Тенис

Тениски великан одлази у пензију

1 д

0
Новак Ђоковић и Рафаел Пагонис

Тенис

Новак Ђоковић открио будућу звијезду тениса

3 д

0
Алкараз прекинуо сарадњу са тренером послије седам година

Тенис

Алкараз прекинуо сарадњу са тренером послије седам година

4 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

49

Од Дервиша до Обилићева, Бањалучани ујединили срца: Сакупљено скоро 15.000 КМ на "Крофнама из блока"

17

44

Огласио се први тренер Алкараза: Откривено које крив за раскид

17

42

Двије особе погинуле на ауто-путу

17

27

Пиромани посијали страх: Грађани се питају ко су наручиоци "пепео порука"

17

22

Њемачки пензионери никако да "скроје крај са крајем"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner