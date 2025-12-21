Двије особе погинуле на ауто-путу

21.12.2025
Двије особе погинуле су на ауто-путу Београд - Ниш када је возило слетјело са коловоза и ударило у банкину, јавили су београдски медији.
У овој тешкој саобраћајној несрећи повријеђена је једна особа која је превезена у ургентни центар.
Саобраћајна несрећа догодила се јутрос, а медији наводе да су смртно страдали возач и сувозач који су били у аутомобилу марке "сеат" њемачких регистарских ознака.
