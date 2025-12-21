Пиромани посијали страх: Грађани се питају ко су наручиоци "пепео порука"

Извор:
Телеграф
21.12.2025
17:27
Након серије инцидената на Врачару, Бановом брду и у центру града, нови напад догодио се рано јутрос на Новом Београду.
Локал је намерно запаљен, чиме је број уништених објеката од почетка 2025. године порастао на 14.
Док је већина грађана спавала, у 03:49 часова, ватрогасно-спасилачке јединице примиле су хитан позив , густ дим куљао је из објекта у Улици Јурија Гагарина број 28.
На лице мјеста су за три минута стигла два ватрогасна возила са осам припадника ВСЈ Нови Београд. Утврђено је да букти пожар унутар популарног локала „Гелато бар“, површине око 70 квадратних метара. Иако је интервенција завршена у 05:33 часа, од објекта је остала само гареж. Како незванично сазнајемо, докази са терена указују на то да је пожар подметнут, чиме је настављен црни низ „потписивања“ објеката ватром.
Пре јутрошњег инцидента, Врачар је био главна мета. На Св. Николу на Врачару запаљен је локал брзе хране који користи супруг познате водитељке. Пироман је поломио излог и убацио запаљиву течност, пише Телеграф.
