"Паркирао" BMW у кинеску продавницу

Извор:

Курир

21.12.2025

14:18

Фото: Pexels

У Сремској Митровици јутрос око 6.30 часова дошло је до тешке саобраћајне незгоде у којој је аутомобил марке BMW завршио у излогу продавнице кинеске робе у улици Краља Петра.

Према незваничним информацијама, возило се кретало из правца Дома ЈНА, када је у једном дијелу пута, из за сада неутврђених разлога, возач изгубио контролу над аутомобилом и ударио у паркирани BMW. Након тог судара, возило је наставило неконтролисано кретање и забило се директно у продавницу кинеске робе.

Снијег

Србија

Стиже хаос: Oвог датума креће смрзавање

Очевици наводе да је након првог удара изгледало као да је дошло до квара на систему управљања, због чега возач више није могао да контролише возило. Према њиховим ријечима, у аутомобилу су се налазила четири младића.

Материјална штета је велика – комплетан излог продавнице је избијен, а оштећења су видљива и на возилима која су учествовала у незгоди.

На лице мјеста изашли су припадници полиције који су обавили увиђај и обезбиједили подручје. Тачне околности под којима је дошло до ове саобраћајне незгоде биће утврђене након завршетка истраге, пише Курир.

