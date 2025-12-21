Logo
Хитно се огласиле и банке због информације да мијењају само 100 евра

Извор:

АТВ

21.12.2025

14:07

Замјена стране валуте у банкама у Србији одвија се уобичајено, по редовним процедурама и без ограничења на суму од 100 евра, како је то наведено у појединим медијима, саопштило је Удружење банка Србије.

"Банкарски сектор у нашој земљи ликвидан је и стабилан, а за ванредним мјерама у мјењачким пословима не постоји ниједан разлог. Послије одређене нервозе тржишта која је изазвана догађајима ван банкарског сектора, стање на девизном тржишту и потражња за страном валутом се враћају у уобичајене вриједности", наводе они.

Додају да је овоме, уз стабилност банака, допринијела и адекватна реакција Народне банке Србије усмјерена на очување стабилности и стања на девизном тржишту.

"Мјењачки послови одвијају се уобичајено, како у филијалама банака, тако и путем мобилних апликација. Банке у Србији остају посвећене очувању финансијске стабилности система, уз пуну подршку Народне банке Србије као регулаторног тијела", закључује се у саопштењу.

