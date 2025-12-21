Хитно се огласиле и банке због информације да мијењају само 100 евра

Извор:
АТВ
21.12.2025
14:07
Коментари:0
Замјена стране валуте у банкама у Србији одвија се уобичајено, по редовним процедурама и без ограничења на суму од 100 евра, како је то наведено у појединим медијима, саопштило је Удружење банка Србије.
"Банкарски сектор у нашој земљи ликвидан је и стабилан, а за ванредним мјерама у мјењачким пословима не постоји ниједан разлог. Послије одређене нервозе тржишта која је изазвана догађајима ван банкарског сектора, стање на девизном тржишту и потражња за страном валутом се враћају у уобичајене вриједности", наводе они.
Фудбал
Емотивна порука Милојевића након разлаза са Звездом
Додају да је овоме, уз стабилност банака, допринијела и адекватна реакција Народне банке Србије усмјерена на очување стабилности и стања на девизном тржишту.
Економија
Банке уводе ново правило: Укидају се накнаде за одржавање рачуна
"Мјењачки послови одвијају се уобичајено, како у филијалама банака, тако и путем мобилних апликација. Банке у Србији остају посвећене очувању финансијске стабилности система, уз пуну подршку Народне банке Србије као регулаторног тијела", закључује се у саопштењу.
Љубав и секс
4 ч0
Свијет
4 ч0
Хроника
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
17
49
17
44
17
42
17
27
17
22
Тренутно на програму