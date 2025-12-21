Logo
У Новом Пазару сепаратистички натписи

СРНА

21.12.2025

У Новом Пазару јутрос су осванули сепаратистички натписи "Добродошли у републику Санџак".

Транспаренти су окачени на улазу у град и на више других локација, преносе београдски медији.

У Новом Пазару за данас је заказан протест учесника вишемјесечних блокада у Србији уз најављену дванаесточасовну блокаду града.

Lukas Aca

Сцена

Отказан још један наступ Аце Лукаса: Овај пут у Србији

Ово није први пут да учесници блокада у Новом Пазару позивају на отцјепљење Рашке области од Србије, а на скуповима које су организовали уочена је и "застава Санџака".

