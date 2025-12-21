Logo
Градишка: Пријавио да су му украдени точкови са поршеа - завршио у лисицама

Аутор:

Стеван Лулић

21.12.2025

10:56

Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

М.Ш. из Словеније ухапшен је у Градишци због сумње да је покушао да превари осигурање након што је пријавио да је покраден.

Наиме, он је јуче полицији пријавио да су са његовог поршеа неко украо сва четири точка, а онда је услиједио преокрет током истраге.

Lukas Aca

Сцена

Отказан још један наступ Аце Лукаса: Овај пут у Србији

"Полицијски службеници ПУ Градишка су поступајући по пријави утврдили да је наведено лице у намјери да наплати материјалну штету од осигурања, ангажовало друго лице да отуђи наведене пнеуматике са путничког аутомобила", кажу у Полицијској управи Градишка.

О догађају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који је наложио да се по комплетирању предмета достави извјештај о почињеном кривичном дјелу.

