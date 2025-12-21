Отказан још један наступ Аце Лукаса: Овај пут у Србији

Аутор:Стеван Лулић
Након што је у јавност доспјела фотографија на којој позира са Насером Орићем, пјевачу Аци Лукасу су почели да отказују наступе.
И то не само у Републици Српској, већ и у Србији.
Наиме, након Бањалуке, Јахорине и Невесиња, Лукасу је отказан и наступ у једном новосадском клубу.
Ријеч је о дневној новогодишњој забави планираној за 31. децембар.
Организатори притом нису навели конкретне разлоге због којих је концерт скинут с програма.
Након што се Аца Лукас похвалио како је распродао све улазнице за концерт у Бањалуци, Клуб 17, у којем је наступ требало да буде одржан, саопштио је да је исти отказан.
Концерт је био заказан за 29. децембар.
"Отказујемо концерт Аце Лукаса који је био најављен у склопу нашег новогодишњег програма", навели су на својој Инстаграм страници.
Додали су да ће свим гостима који су купили улазнице новац бити враћен.
"Начин и процедуру рефундације објавићемо у току дана на нашим званичним каналима комуникације. Сав остали најављени новогодишњи програм одржаће се према плану и у најављеним терминима, те све постојеће резервације за те датуме остају важеће", истакли су из Клуба 17.
Истог дана када му је у Бањалуци отказан наступ, Аца Лукас се похвалио да је већ заказао наступ у Невесињу.
Међутим, свега неколико сати касније и овај концерт је отказан.
На званичној Инстаграм страници кафане "Једно мјесто" објављен је стори на којем је преко најаве концерта исписано само "ОТКАЗАНО".
Олимпијски центар "Јахорина" саопштио је 30. новембра да ће концерт Аце Лукаса, планиран за 12. децембар у оквиру Ски Опенинг догађаја, бити отказан, а да ће купљене карте важити за другог извођача, без потребе за замјеном.
Из Олимпијског центра су појаснили да је разлог за отказивање концерта фотографија на којој се Лукас налази у друштву Насера Орића, која је изазвала забринутост и узнемирење јавности у Републици Српској.
"О новом извођачу који ће наступити умјесто најављеног, јавност ће бити благовремено обавјештена, док ће сви остали програми у оквиру Ски Опенинг догађаја бити реализовани према плану", наведено је у саопштењу.
Друштвеним мрежама прије десетак дана проширила се фотографија на којој пјевач Аца Лукас сједи за столом са Насером Орићем, бившим командантом муслиманских снага у Сребреници, оптуженог за бројне злочине над Србима.
На вечери, насмијани, позирали су у друштву још једног пјевача, Шерифа Коњевића, и још једне оосбе.
Након фотографије услиједиле су бројне реакције, а сам Лукас је изјавио да није познавао особу с којом је сједио.
