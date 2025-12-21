Logo
Отказан још један наступ Аце Лукаса: Овај пут у Србији

Стеван Лулић

21.12.2025

10:15

6
Отказан још један наступ Аце Лукаса: Овај пут у Србији

Након што је у јавност доспјела фотографија на којој позира са Насером Орићем, пјевачу Аци Лукасу су почели да отказују наступе.

И то не само у Републици Српској, већ и у Србији.

Наиме, након Бањалуке, Јахорине и Невесиња, Лукасу је отказан и наступ у једном новосадском клубу.

Ријеч је о дневној новогодишњој забави планираној за 31. децембар.

Организатори притом нису навели конкретне разлоге због којих је концерт скинут с програма.

Клуб 17 отказао концерт

Након што се Аца Лукас похвалио како је распродао све улазнице за концерт у Бањалуци, Клуб 17, у којем је наступ требало да буде одржан, саопштио је да је исти отказан.

Концерт је био заказан за 29. децембар.

"Отказујемо концерт Аце Лукаса који је био најављен у склопу нашег новогодишњег програма", навели су на својој Инстаграм страници.

Додали су да ће свим гостима који су купили улазнице новац бити враћен.

"Начин и процедуру рефундације објавићемо у току дана на нашим званичним каналима комуникације. Сав остали најављени новогодишњи програм одржаће се према плану и у најављеним терминима, те све постојеће резервације за те датуме остају важеће", истакли су из Клуба 17.

У Невесињу отказ након пар сати заказивања

Истог дана када му је у Бањалуци отказан наступ, Аца Лукас се похвалио да је већ заказао наступ у Невесињу.

Међутим, свега неколико сати касније и овај концерт је отказан.

На званичној Инстаграм страници кафане "Једно мјесто" објављен је стори на којем је преко најаве концерта исписано само "ОТКАЗАНО".

И Јахорина отказала наступ

Олимпијски центар "Јахорина" саопштио је 30. новембра да ће концерт Аце Лукаса, планиран за 12. децембар у оквиру Ски Опенинг догађаја, бити отказан, а да ће купљене карте важити за другог извођача, без потребе за замјеном.

Из Олимпијског центра су појаснили да је разлог за отказивање концерта фотографија на којој се Лукас налази у друштву Насера Орића, која је изазвала забринутост и узнемирење јавности у Републици Српској.

"О новом извођачу који ће наступити умјесто најављеног, јавност ће бити благовремено обавјештена, док ће сви остали програми у оквиру Ски Опенинг догађаја бити реализовани према плану", наведено је у саопштењу.

Фотографија са Насером Орићем

Друштвеним мрежама прије десетак дана проширила се фотографија на којој пјевач Аца Лукас сједи за столом са Насером Орићем, бившим командантом муслиманских снага у Сребреници, оптуженог за бројне злочине над Србима.

На вечери, насмијани, позирали су у друштву још једног пјевача, Шерифа Коњевића, и још једне оосбе.

Након фотографије услиједиле су бројне реакције, а сам Лукас је изјавио да није познавао особу с којом је сједио.

Аца Лукас

koncert

Нови Сад

