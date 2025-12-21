Logo
Све више пацијената на Пулмологији због загађеног ваздуха

Извор:

СРНА

21.12.2025

09:04

Коментари:

0
Фото: АТВ

Загађење ваздуха је ових дана узроковало учесталије хоспитализације грађана на одјељење Пулмологије у Болници "Србија" у Источном Сарајеву, рекла је Срни специјалиста пнеумофтизиолог-медицински онколог у овој болници Анита Ковачевић.

Ковачевићева је појаснила да се најчешће грађани јављају са симптомима кашља, отежаног дисања, бола у грудима.

"Учестале су и појаве акутних ринитиса и бронхитиса, пнеумонија као и погоршање болести код пацијената са хроничним бронхитисима и емфиземом плућа", додала је Ковачевићева.

Она је навела да су грађани Источног Сарајева и ове године изложени повећаној концентрацији штетних честица у ваздуху, што може довести до погоршања ранијих хроничних болести, али и до појаве нових акутних обољења.

Старијим особама и малој дјеци је препоручила да не бораве дуго напољу, нарочито у раним јутарњим и вечерњим сатима.

"Сусрећемо се са различитим штетним честицама у ваздуху попут сумпор диоксида, азотног диоксида, угљен моноксида, озона и другима. Величина ових честица је различита па нам на нивоу респираторног тракта изазива проблеме почевши од носа до малих дисајних путева у плућима", рекла је Ковачевићева.

Према њеним ријечима, најопасније су честице величине испод два и по микрона које улазе у дубину дисајних путева и ту се таложе.

"Учесталим и понављаним удисањем могу да настану различите болести, чак и малигна болест плућа, то јест карцином плућа, уколико постоји још и додатно оптерећење, а то су генетска предиспозиција и пушење", нагласила је Ковачевићева.

Она је упозорила да су највише осјетљиве старије особе, особе на хемотерапијама и дјеца због специфичног начина дисања на уста.

"Ових дана је учесталија хоспитализација грађана на одјељење Пулмологије управо из ових разлога", рекла је Ковачевићева.

Према њеним препорукама, уколико грађани излазе напоље неопходно је да носе маске или шалове преко уста и носа, да нос испирају по уласку у станове физиолошким растворима и да појачају унос течности и витамина.

"Наравно, обавезно је да употребљавају редовно терапију ординирану од стране надлежног љекара", напоменула је Ковачевићева.

