Logo
Large banner

За ову ружну навику слиједи казна до 6.000 КМ

Извор:

АТВ

20.12.2025

18:53

Коментари:

0
Сарајево смог магла
Фото: Anadoly Agency

Након што су грађани Сарајева пријавили дим у насељу Ступ, утврђено је да је узрок нелегално спаљивање веће количине отпада у дворишту једног објекта.

Полицијска патрола је изашла на терен, а особа затечена у прекршају је санкционисана.

Џефри Епстајн

Свијет

Ко је Нада - Епстајнова ''робиња из Југославије''

Спаљивање отпада је строго забрањено, нарочито у периодима када је квалитет зрака у Кантону Сарајево изразито лош, као што је то сада случај. За такве прекршаје предвиђене су новчане казне.

Казнене одредбе прецизиране су у члановима 69 до 74 Закона о комуналној чистоћи Кантона Сарајево, а односе се на забрањене активности дефинисане чланом 15 истог закона, међу којима је и спаљивање отпада на отвореном простору или у објектима који нису намијењени за ту сврху.

Како је за портал "Радиосарајево.ба" рекао Мирза Рамић, портпарол КЈКП РАД, према важећим прописима, физичка лица која спаљују отпад могу бити кажњена новчаном казном у износу од 100 до 500 КМ.

"За одговорна лица у правним субјектима предвиђене су казне у распону од 500 до 1.500 КМ, док се правна лица могу суочити с новчаним санкцијама од 1.500 до чак 6.000 КМ", рекао је.

Принц Ендрју на Епстајновим фотографијама

Свијет

Ова Епстајнова фотка је запалила Британију: Принц лежи на пет жена

Надлежне институције наглашавају да се забрана не односи само на индустријски и комунални отпад, већ и на спаљивање пољопривредног и баштенског отпада, попут лишћа, траве, грања и другог биљног материјала.

Грађани се позивају да поштују прописе и да нелегалне активности пријаве надлежним службама, како би се спријечило додатно загађење зрака и угрожавање здравља становништва.

Подијели:

Тагови:

Сарајево

otpad

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Обиље, срећа и финансијска сигурност стиже за ова 4 знака хороскопа

Занимљивости

Обиље, срећа и финансијска сигурност стиже за ова 4 знака хороскопа

2 ч

0
Запамтите ова 4 датума у јануару: Доносе неизмјерну срећу

Занимљивости

Запамтите ова 4 датума у јануару: Доносе неизмјерну срећу

2 ч

0
Озбиљно упозорење: Ове популарне апликације вас шпијунирају

Наука и технологија

Озбиљно упозорење: Ове популарне апликације вас шпијунирају

2 ч

0
Цеца Ражнатовић

Сцена

Испливао Цецин снимак из периода кад је имала 16 година

2 ч

0

Више из рубрике

Гужве не више граничних прелаза

Градови и општине

Гужве не више граничних прелаза

10 ч

0
Игор Додик, Свети Никола

Градови и општине

Никољданска чаролија у ОШ Бранко Ћопић: Игор Додик и Срђан Амиџић обрадовали основце

1 д

1
Сунце измамило грађане напоље, али ваздух у Приједору остаје загађен

Градови и општине

Сунце измамило грађане напоље, али ваздух у Приједору остаје загађен

1 д

0
Почела нова ера здравства у Требињу: Завршена нова болница

Градови и општине

Почела нова ера здравства у Требињу: Завршена нова болница

1 д

3
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

50

Вjештачка јелка ће бити попут природне: Трик дизајнера запалио мреже

20

35

Партизан поразом завршио јесењи дио сезоне

20

25

Тинејџер погинуо у експлозији пиротехнике, има повријеђених

20

23

Централне вијести, 20.12.2025.

20

17

Песков: Зеленски противрјечи самом себи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner