За ову ружну навику слиједи казна до 6.000 КМ

Након што су грађани Сарајева пријавили дим у насељу Ступ, утврђено је да је узрок нелегално спаљивање веће количине отпада у дворишту једног објекта.
Полицијска патрола је изашла на терен, а особа затечена у прекршају је санкционисана.
Спаљивање отпада је строго забрањено, нарочито у периодима када је квалитет зрака у Кантону Сарајево изразито лош, као што је то сада случај. За такве прекршаје предвиђене су новчане казне.
Казнене одредбе прецизиране су у члановима 69 до 74 Закона о комуналној чистоћи Кантона Сарајево, а односе се на забрањене активности дефинисане чланом 15 истог закона, међу којима је и спаљивање отпада на отвореном простору или у објектима који нису намијењени за ту сврху.
Како је за портал "Радиосарајево.ба" рекао Мирза Рамић, портпарол КЈКП РАД, према важећим прописима, физичка лица која спаљују отпад могу бити кажњена новчаном казном у износу од 100 до 500 КМ.
"За одговорна лица у правним субјектима предвиђене су казне у распону од 500 до 1.500 КМ, док се правна лица могу суочити с новчаним санкцијама од 1.500 до чак 6.000 КМ", рекао је.
Надлежне институције наглашавају да се забрана не односи само на индустријски и комунални отпад, већ и на спаљивање пољопривредног и баштенског отпада, попут лишћа, траве, грања и другог биљног материјала.
Грађани се позивају да поштују прописе и да нелегалне активности пријаве надлежним службама, како би се спријечило додатно загађење зрака и угрожавање здравља становништва.
