Озбиљно упозорење: Ове популарне апликације вас шпијунирају

Извор:
АТВ
20.12.2025
18:17
Коментари:0
Стручњаци за сајбер безбједност упутили су озбиљно упозорење власницима Андроид уређаја због апликација које их прате и прикупљају личне податке.
У новој истрази коју је спровео потрошачки портал "Вич?" у сарадњи са компанијом Сексиосек, анализирано је 20 популарних апликација из области друштвених мрежа, онлајн куповине, фитнеса и паметне куће, како би се утврдило које су апликације "једу“ податке корисника.
Међу њима су се нашле апликације као што су Воцап, Фејсбук, ТикТок, Инстаграм, Амазон, АлиЕкспресс, Ринг Дорбел и Страва – које су заједно преузете више од 28 милијарди пута широм свијета.
Уредник поменутог портала Хари Роуз, изјавио је:
"Милиони нас свакодневно користи апликације за све, од праћења здравља и кондиције до онлајн куповине. Иако многе дјелују као да су бесплатне, наше истраживање је показало да корисници заправо плаћају својим подацима, често у застрашујуће великим количинама".
Анализа је показала да све апликације траже тзв. ризична одобрења, и то често без стварне потребе, што значи да корисници треба да буду много пажљивији при давању сагласности.
Истраживањем је утврђено да је кинеска апликација Шаоми Хом, која податке шаље директно у Кину, тражила више дозвола него било која друга, чак 91.
Међу њима је било и пет ризичних дозвола, укључујући приступ микрофону и локацији, што може резултирати "застрашујуће прецизним рекламама“ које искачу корисницима.
Самсунг СмартТингс је тражио 82 дозволе, Фејсбук 69, док је Воцап био нешто умјеренији са 66.
Посебно се истакао Тему, који је, према ријечима стручњака, агресивно слао маркетиншке мејлове. У домену друштвених мрежа, ТикТок је тражио могућност снимања звука и приступ фајловима на уређају.
Откривено је и да је 16 од 20 апликација покушавало да креира прозоре који се појављују преко других апликација, што значи да могу приказивати искачуће поруке чак и када су обавјештења искључена.
Ипак, нека ризична одобрења могу имати смисла, на примјер, приступ микрофону код апликација као што су Воцап и Ринг Дорбел у складу је са њиховом функционалношћу.
Хари Роуз поново је нагласио:
"Наше истраживање још једном показује колико је важно да провјерите шта тачно одобравате када преузимате нову апликацију".
У одговору на истраживање, портпарол компаније Мета (која посједује Воцап, Фејсбук и Инстаграм) изјавио је да ниједна од њихових апликација "не користи микрофон у позадини нити му приступа без учешћа корисника“.
Тикток је поручио да су приватност и безбједност "уграђени у сваки њихов производ“, као и да апликација "прикупља информације које корисник добровољно уноси, уз техничке податке који подржавају функционалност апликације, безбједност и корисничко искуство“.
Тему је навео да се подаци о тачној локацији користе како би се "аутоматски попунила адреса на основу ГПС-а“.
"Тему рукује корисничким подацима у складу са локалним и међународним прописима и водећим праксама у индустрији. У потпуности смо посвећени испуњавању регулаторних захтјева у Великој Британији и континуираном унапређењу транспарентности и избора корисника“, додали су.
Амазон је, са друге стране, објаснио да се дозволе користе за омогућавање корисних функција, попут "визуелизације производа у простору путем камере телефона или претраге говорним уносом“.
На крају, Самсунг је поручио:
"Свјесни смо важности приватности и заштите података. Све наше апликације, укључујући СмартТингс, развијене су у складу са законима о заштити података и смјерницама канцеларије повјереника за информације (ИЦО). Наши телефони користе Гуглов Андроид оперативни систем, који корисницима по дифолту омогућава контролу над приступом подацима. У потпуности поштујемо Гуглове смјернице за оперативни систем, укључујући и СмартТингс. Ова апликација користи искључиво дозволе које су неопходне за њен рад и пружање оптималног корисничког искуства".
