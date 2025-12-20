Вибер добио нове корисне функције

Извор:
Информер
20.12.2025
17:16
Коментари:0
Ракутен Вибер је најавио партнерство са компанијом DoubleVerify с циљем унапријеђења транспарентности, безбедности и ефикасности оглашавања на својој платформи.
Кроз ову сарадњу, оглашивачима на Viberu биће доступни напредни алати за провjеру видљивости огласа, мjерење погодности садржаја за брендове, као и идентификацију и филтрирање неважећег и потенцијално лажног интернет саобраћаја. Тиме се додатно јача контрола над тиме гдjе и у ком контексту се огласи приказују, као и њихова укупна учинковитост.
DoubleVerify технологија омогућава анализу позиција огласа, проценат њихове видљивости и детаљне увиде у перформансе кампања, што оглашивачима даје прецизније податке за оптимизацију и доношење одлука заснованих на квалитету медија.
Партнерство долази у тренутку када је, према индустријским подацима, лажни саобраћај генерисан ботовима у дигиталном оглашавању порастао за 86 одсто током друге половине прошле године, док је већина оглашивача изразила забринутост због безбjедности и контекста у коме се њихови огласи појављују.
Друштво
Какво нас вријеме чека у Новогодишњој ноћи?
Из Ракутен Вибер истичу да је безбједност корисника и оглашивача у средишту њиховог пословања.
"Наше партнерство са DoubleVerify оглашивачима пружа додатну сигурност да ће њихове кампање бити пласиране у безбједном, транспарентном и релевантном окружењу", изјавио је Жан-Марк Аломасор, виши директор за рекламна решења у Ракутен Виберу.
Сличан став долази и из DoubleVerifyja.
"Ова сарадња омогућава нам да подржимо Ракутен Вибер у постизању високих стандарда мјерења и ефикасности дигиталних кампања, уз поуздано и интерактивно окружење за брендове", рекао је Дејвид Годард, виши потпредсједник компаније DoubleVerify, пише Информер.
Наука и технологија
1 ч0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму