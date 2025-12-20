Аутом покосио нападача и избјегао смрт: Испливали детаљи сачекуше у Земуну

Извор:
Јевто Јевтић, један од вођа навијача ФК Земун, преживио је синоћ прави пакао у класичној сачекуши.
Према најновијим сазнањима, Јевтић је успио да избјегне смрт тако што је аутомобилом ударио једног од нападача, а потом пешице умакао пуцачима који су се враћали до кола да га "овјере".
Драма се одиграла у петак око 23 часа када су тројица мушкараца опколила Јевтићев аутомобил. Како сазнаје портал Телеграф, у тренутку када је један од нападача потегао оружје и почео да решета возило, вођа навијача Земуна је реаговао невјероватном присебношћу дао је гас и аутомобилом ударио директно у пуцача.
Друга двојица саучесника успела су да одскоче и избегну ударац, док је Јевтић, усљед силине напада и покушаја да се пробије из обруча, изгубио контролу над воланом и закуцао се у аутомобил који је био паркиран у близини.
Одмах након судара, док су нападачи још били у шоку, Јевтић је истрчао из смрсканог возила и дао се у бијег пјешице кроз околне улице, успјевши да се удаљи прије него што су пуцачи поново кренули ка њему.
Вратили се да провјере да ли је жив
Нови, језиви детаљи истраге указују на то да су нападачи били одлучни да заврше ликвидацију. Након што се Јевтић слупао, они су му поново пришли:
Изрешетан аутомобил једног од вођа навијача ФК Земун
"Нападачи су се вратили до аутомобила како би провјерили да ли је Јевтић и даље унутра, вјероватно планирајући да га докрајче ако је рањен. Тек када су видели да је унутрашњост возила празна, сјели су у свој паркирани ауто и побјегли у непознатом правцу", наводи извор близак истрази.
На Јевтићевом аутомобилу остали су јасни трагови бруталног напада – лимарија је изрешетана, а стакла полупана од хитаца. Полиција и надлежно тужилаштво су обавили увиђај који је трајао дубоко у ноћ.
Полиција интензивно трага за тројицом осумњичених. Контролишу се медицинске установе због могућности да је пуцач којег је Јевтић ударио колима затражио помоћ због повреда. Узети су снимци са околних камера како би се идентификовало возило којим су нападачи побјегли.
Истрага о овом покушају убиства вође "Таурунума" је у току, а мотив напада се још увијек утврђује.
