Logo
Large banner

Аутом покосио нападача и избјегао смрт: Испливали детаљи сачекуше у Земуну

Извор:

Телеграф

20.12.2025

16:58

Коментари:

0
Пиштољ, ауто, сачекуша
Фото: Pexels

Јевто Јевтић, један од вођа навијача ФК Земун, преживио је синоћ прави пакао у класичној сачекуши.

Према најновијим сазнањима, Јевтић је успио да избјегне смрт тако што је аутомобилом ударио једног од нападача, а потом пешице умакао пуцачима који су се враћали до кола да га "овјере".

Драма се одиграла у петак око 23 часа када су тројица мушкараца опколила Јевтићев аутомобил. Како сазнаје портал Телеграф, у тренутку када је један од нападача потегао оружје и почео да решета возило, вођа навијача Земуна је реаговао невјероватном присебношћу дао је гас и аутомобилом ударио директно у пуцача.

Друга двојица саучесника успела су да одскоче и избегну ударац, док је Јевтић, усљед силине напада и покушаја да се пробије из обруча, изгубио контролу над воланом и закуцао се у аутомобил који је био паркиран у близини.

Одмах након судара, док су нападачи још били у шоку, Јевтић је истрчао из смрсканог возила и дао се у бијег пјешице кроз околне улице, успјевши да се удаљи прије него што су пуцачи поново кренули ка њему.

Вратили се да провјере да ли је жив

Нови, језиви детаљи истраге указују на то да су нападачи били одлучни да заврше ликвидацију. Након што се Јевтић слупао, они су му поново пришли:

Полиција Србија

Хроника

Изрешетан аутомобил једног од вођа навијача ФК Земун

"Нападачи су се вратили до аутомобила како би провјерили да ли је Јевтић и даље унутра, вјероватно планирајући да га докрајче ако је рањен. Тек када су видели да је унутрашњост возила празна, сјели су у свој паркирани ауто и побјегли у непознатом правцу", наводи извор близак истрази.

На Јевтићевом аутомобилу остали су јасни трагови бруталног напада – лимарија је изрешетана, а стакла полупана од хитаца. Полиција и надлежно тужилаштво су обавили увиђај који је трајао дубоко у ноћ.

Полиција интензивно трага за тројицом осумњичених. Контролишу се медицинске установе због могућности да је пуцач којег је Јевтић ударио колима затражио помоћ због повреда. Узети су снимци са околних камера како би се идентификовало возило којим су нападачи побјегли.

Истрага о овом покушају убиства вође "Таурунума" је у току, а мотив напада се још увијек утврђује.

Подијели:

Тагови:

sačekuša

pucnjava

Zemun

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мушкарац озбиљно повријеђен због цигарете

Регион

Мушкарац озбиљно повријеђен због цигарете

1 ч

0
3 астролошка пара која ће највјероватније остарити заједно

Занимљивости

3 астролошка пара која ће највјероватније остарити заједно

1 ч

0
Пегла за косу

Савјети

Грешка приликом пеглања косе која је уништава

1 ч

0
Гасовод у Волгоградској области

Свијет

Дигнут у ваздух руски гасовод - тврде Украјинци

1 ч

0

Више из рубрике

Изрешетан аутомобил једног од вођа навијача ФК Земун

Хроника

Изрешетан аутомобил једног од вођа навијача ФК Земун

1 ч

0
Nasilje nad ženama, silovanje, porodično nasilje

Хроника

Брчак оптужен да је изгризао бившу партнерку

2 ч

0
Мјештани у бунару пронашли тијело жене

Хроника

Мјештани у бунару пронашли тијело жене

3 ч

0
Пронађена већа количина опојне дроге и новца, ухапшена једна особа

Хроника

Пронађена већа количина опојне дроге и новца, ухапшена једна особа

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

09

Испливао Цецин снимак из периода кад је имала 16 година

18

05

Нове оптужбе на рачун Станивуковића: Својима је дао 250.000 КМ

18

00

Трамп допутовао на Флориду

17

59

Спасилачки пас Киа постала лиценцирани потражни пас

17

23

Надал: Не вјерујем да ће ме Алкараз звати

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner