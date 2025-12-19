ТикТок има новог власника

19.12.2025
08:39
Коментари:0
Платформа ТикТок, у власништву кинеске компаније БитДенс, потписала је уговор о продаји свог америчког ентитета заједничком предузећу које контролишу амерички инвеститори, према интерном меморандуму у који је увид имао амерички портал Аксиос.
Споразум би требало да буде закључен 22. јануара, према интерном меморандуму који је послао извршни директор ТикТока Шу Чу.
Према меморандуму, Оракл, Силвер Лејк и МГX са сједиштем у Абу Дабију заједно ће посједовати 45 одсто америчког ентитета ТикТока.
Сцена
Познати ТикТок инфлуенсер се убио у свом стану
Готово трећину компаније држаће филијале постојећих инвеститора БитДенс, а готово 20 одсто ће задржати БитДенс.
Бијела кућа и кинеска влада су у септембру постигле принципијелни договор о продаји америчког пословања ТикТока заједничком предузећу које контролише америчка инвеститорска група коју предводе Андресен Хоровиц, Силвер Лејк и Оракл.
Наука и технологија
1 седм0
Сцена
2 седм0
Хроника
2 седм0
Наука и технологија
2 седм0
Наука и технологија
3 ч0
Наука и технологија
4 ч0
Наука и технологија
19 ч0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
11
09
11
08
10
59
10
53
10
36
Тренутно на програму