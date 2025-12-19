Logo
ТикТок има новог власника

19.12.2025

08:39

ТикТок има новог власника

Платформа ТикТок, у власништву кинеске компаније БитДенс, потписала је уговор о продаји свог америчког ентитета заједничком предузећу које контролишу амерички инвеститори, према интерном меморандуму у који је увид имао амерички портал Аксиос.

Споразум би требало да буде закључен 22. јануара, према интерном меморандуму који је послао извршни директор ТикТока Шу Чу.

Према меморандуму, Оракл, Силвер Лејк и МГX са сједиштем у Абу Дабију заједно ће посједовати 45 одсто америчког ентитета ТикТока.

Сцена

Познати ТикТок инфлуенсер се убио у свом стану

Готово трећину компаније држаће филијале постојећих инвеститора БитДенс, а готово 20 одсто ће задржати БитДенс.

Бијела кућа и кинеска влада су у септембру постигле принципијелни договор о продаји америчког пословања ТикТока заједничком предузећу које контролише америчка инвеститорска група коју предводе Андресен Хоровиц, Силвер Лејк и Оракл.

TikTok

vlasnik

