Научници открили смртоносни вирус у даху китова

19.12.2025

Научници открили смртоносни вирус у даху китова
Научници су користили дронове за сакупљање китовог даха како би стекли важне нове увиде у здравље грбавих китова и других врста у дивљини. Истраживачи су летјели специјално опремљеним дроновима кроз облаке издахнутих капљица, названих „издисаји“, које настају када морски дивови изроне на површину да би дисали кроз своје отворе за ваздух.

У овим узорцима открили су веома заразан вирус који је повезан са масовним насукавањем китова и делфина широм свијета.

Кључна метода

Прикупљање узорака китовог даха представља праву прекретницу у бризи о њиховом здрављу и благостању, рекао је професор Тери Досон са Кингс колеџа у Лондону.

„Ова метода нам омогућава да пратимо патогене код живих китова без изазивања стреса или повреда, а истовремено пружамо кључне увиде у болести у брзо промјенљивим арктичким екосистемима“, рекао је Досон.

Клаудија Невеса Валентеа

Свијет

Осумњичени за покољ на Брауну пронађен мртав. Убио је и професора на МИТ-у?

Истраживачи су користили дронове који су носили стерилне Петријеве посуде како би сакупили капљице издахнутог ваздуха од грбавих китова, перајарских китова и орки, и комбиновали резултате са биопсијама коже узетим са бродова.

Опасни вирус откривен изнад Арктичког круга

Ово је први пут да су потврдили да се потенцијално смртоносни вирус китова, познат као китовски морбиливирус, шири изван Арктичког круга. То је веома заразна болест која се лако преноси међу делфинима, китовима и морским свињама, узрокујући тешке болести и масовне смрти.

Вирус се може преносити између различитих врста и преко океана, што представља озбиљну пријетњу за морске сисаре.

Рано откривање пријетњи по морски живот

Научници се надају да ће овај продор омогућити раније откривање смртоносних пријетњи по живот у океану, прије него што почну неконтролисано да се шире.

„У наредном периоду, приоритет је наставити коришћење ових метода за дугорочно праћење како бисмо разумели како ће нови стресори обликовати здравље китова у годинама које долазе“, рекла је Хелена Коста са Универзитета Норд у Норвешкој.

Zemljotres

Свијет

Земљотрес јачине 5,7 степени погодио Авганистан

Истраживање, у којем су учествовали Кингс колеџ у Лондону, Краљевска школа ветеринарских студија Дик у Уједињеном Краљевству и Универзитет Норд у Норвешкој, објављено је у научном часопису BMC Veterinary Research.

