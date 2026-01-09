Logo
Дмитријев: Нема одбране од "орешника"

Извор:

СРНА

09.01.2026

15:42

Дмитријев: Нема одбране од "орешника"
Фото: Јутјуб/CNBC International Live

Специјални изасланик предсједника Русије за стране инвестиције и економску сарадњу Кирил Дмитријев поручио је високом представнику ЕУ за спољну политику и безбједност Каји Калас да не постоје системи противваздушне одбране способни да пресретну ракету "орешник", оцијенивши да она није баш бистра.

Каја није баш бистра нити нарочито стручна, али чак би и она требало да зна да не постоји противваздушна одбрана против хиперсоничне ракете `орешник` брзине 10 маха - написао је Дмитријев на "Иксу".

Његова објава услиједила је након што је Каласова написала на "Иксу" да "употреба ракете "орешник" од стране Русије представља јасну ескалацију против Украјине и упозорење Европи и САД".

princ filip karadjordjevic

Република Српска

Принц Филип честитао Дан Републике Српске: "Слобода и одговорност као темељ будућности српског народа"

Она је додала да ЕУ мора да обрати већу пажњу на залихе муниције за противваздушну одбрану и да "додатно повећа цијену рата за Москву, укључујући строже санкције".

Руско Министарство одбране саопштило је данас да је извршило масовни напад на кључне циљеве у Украјини и да је кориштена и ракета "орешник".

