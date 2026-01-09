Извор:
СРНА
09.01.2026
15:42
Специјални изасланик предсједника Русије за стране инвестиције и економску сарадњу Кирил Дмитријев поручио је високом представнику ЕУ за спољну политику и безбједност Каји Калас да не постоје системи противваздушне одбране способни да пресретну ракету "орешник", оцијенивши да она није баш бистра.
Каја није баш бистра нити нарочито стручна, али чак би и она требало да зна да не постоји противваздушна одбрана против хиперсоничне ракете `орешник` брзине 10 маха - написао је Дмитријев на "Иксу".
Његова објава услиједила је након што је Каласова написала на "Иксу" да "употреба ракете "орешник" од стране Русије представља јасну ескалацију против Украјине и упозорење Европи и САД".
Она је додала да ЕУ мора да обрати већу пажњу на залихе муниције за противваздушну одбрану и да "додатно повећа цијену рата за Москву, укључујући строже санкције".
Руско Министарство одбране саопштило је данас да је извршило масовни напад на кључне циљеве у Украјини и да је кориштена и ракета "орешник".
