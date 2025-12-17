Сајбер криминалци напали Порнхаб: Подаци 200 милиона корисника сада на продаји!

Извор:
Курир
17.12.2025
16:56
Коментари:0
Порнхаб је саопштио да су хакери украли податке више од 200 милиона корисника, укључујући e-mail адресе и историју претрага. Корисници се упозоравају на могуће фишинг нападе и неовлашћени приступ њиховим подацима.
Више од 200 милиона корисника Порнхаб-а сада се пита: Да ли је ваша приватност напокон отишла у прошлост? Сајт за одрасле је обавестио своје кориснике да су њихови подаци, укључујући омиљене претраге и локације, можда завршили у рукама хакера. Овај напад је озбиљан, а чини се да хакери нису дошли због видео-снимака (иако, ко зна...).
Иако Порнхаб тврди да нису украдени ваши сумњиви login подаци, лозинке или број кредитне картице, најгоре од свега је што хакери сада могу знати сваку кључну ријеч коју сте укуцали док сте тражили нешто "специфично". Хоће ли се твоја омиљена претрага осјетити непријатно кад је хакери буду гледали?
Знате како то иде: мистериозна сајбер криминална група "Шајни Хантерс" одлучила је да "лов" на податке учини занимљивијим. Они тврде да поседују огромну базу података: e-mail адресе, локације, чак и детаље о видеима које сте гледали, а можда и претраге које бисте радије да заборавите. Да, сада је ваш “невин” клик на најчуднији видео на интернету можда дио нечијег шефа сајбер дневника.
Регион
Преокрет у случају убиства Алеша Шутара - оца који је бранио сина
И не само то, хакери су ускочили у аналитички систем Mixpanel (да, то је ствар која постоји) и украли податке о томе шта сте гледали. Дакле, сви они видео-снимци које сте можда једва запамтили (само је била “случајна грешка”) сада су под свјетлом рефлектора сајбер криминалаца.
Порнхаб је брзо реаговао и обавијестио кориснике: "Ово није био наш проблем!" Умјесто њих, кривац за сигурносни пропуст постао је Mixpanel - услуга за анализу саобраћаја, која је, како се чини, имала проблем у свом систему. Иако су се бранили, јасно је да је дошло до озбиљног квара, због којег сада свима постаје познато шта сте гледали и када.
Да ли је ово почетак сајбер апокалипсе? Не баш али за све оне који нису обазриви, можда и јесте. Напад се десио још у новембру, али Порнхаб је одлучио да о томе обавијести све тек сада, јер шта је неколико недјеља када сте у питању само подаци о вашим претрагама? И, да, престали су да користе Mixpanel 2023. године, али ко би могао претпоставити да би ти подаци могли процурити баш сада?
Порнхуб вас обавјештава будите опрезни! Хакери можда не могу да украду вашу лозинку, али могу сигурно покушати да вам пошаљу e-mailove са питањима попут: “Да ли сте гледали нешто интересантно прошле недјеље?” Можете ли да замислите?! Дакле, да, осим што сте морали да преживите сопствену “угроженост приватности,” сада морате бити на опрезу од фишинг напада.
А ако мислите да вас ово не погађа, сјетите се сљедеће: ако сте се икада питали шта је најгоре што може да се догоди када хакери сазнају које сте “садржаје” прегледали сада знате! И, наравно, будите сигурни да је Порнхаб одмах ангажовао стручњаке да зауставе хакере, али шта је то у свету сајбер безбједности осим “препознавања непријатеља” у прошлом вијеку?
Овај напад није само још један случај хакерске пљачке он је јасно показао колико је интернет несигуран, чак и на оним местима која бисте сматрали “незанимљивим”. Хакери нису само украли видео-снимке, већ и оно што су сматрали највриједнијим: податке о вашим навикама, жељама и вашим (много) специфичнијим интересовањима. Па, ако мислите да је ваша приватност сигурна, можда би требало да преиспитате своје мишљење.
Овај инцидент је, нажалост, још један подсетник да ништа није безбједно онлајн, без обзира колико се трудили да сакријете своје мале тајне. Тако да, док чекамо нову сезону напада и фишинг покушаја, будите сигурни да ваше омиљене претраге остану само ваша ствар. Сигурно не желите да вас неко подсећа на оно што сте гледали док сте размишљали о “том” видеу у тами интернетског свијета, пише Курир.
Наука и технологија
5 ч0
Наука и технологија
7 ч0
Наука и технологија
11 ч0
Наука и технологија
23 ч0
Најновије
Најчитаније
18
21
18
18
18
11
18
09
18
07
Тренутно на програму