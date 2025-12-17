Logo
Настављена сједница НСРС, ево шта је пред посланицима

17.12.2025

16:47

Настављена сједница НСРС, ево шта је пред посланицима
Фото: АТВ

Сједница Народне скупштине Републике Српске настављена је након редовне паузе расправом о сету закона о измјенама закона о платама запослених у области културе, основним и средњим школама и ђачким домовима, те високом образовању по хитном поступку.

Пред посланицима је Приједлог закона о радном ангажовању на сезонским и другим пословима привременог карактера - по хитном поступку.

Сергеј Лавров

Свијет

Лавров: ЕУ покушава да поткопа Трампове напоре

Народна скупштина Српске разматраће и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености - по хитном поступку.

