Настављена сједница НСРС, ево шта је пред посланицима

Сједница Народне скупштине Републике Српске настављена је након редовне паузе расправом о сету закона о измјенама закона о платама запослених у области културе, основним и средњим школама и ђачким домовима, те високом образовању по хитном поступку.
Пред посланицима је Приједлог закона о радном ангажовању на сезонским и другим пословима привременог карактера - по хитном поступку.
Народна скупштина Српске разматраће и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености - по хитном поступку.
