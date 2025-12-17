Logo
Large banner

Снажни арктички талас стиже у Европу: Очекује се и до пола метра снијега

Извор:

Телеграф

17.12.2025

16:33

Коментари:

0
Снажни арктички талас стиже у Европу: Очекује се и до пола метра снијега
Фото: Unsplash

Велики део Њемачке могао би, након дужег времена, да ужива у "бијелом Божићу", наводи се у прогнози за наредних десетак дана коју је објавила њемачка верзија "Weather Channela".

Према ријечима метеоролога Јана Шенка, све већи број временских модела предвиђа да ће средином сљедеће недеље у Европу продријети арктичка ваздушна маса која ће око Божића донети снијег и хладан сибирски ваздух. Температуре ће нагло пасти 23. децембра, а у наредним данима хладан ваздух са истока струјаће ка Њемачкој, али и јужније.

"Неки временски модели указују на почетак праве зиме. Међутим, неки и даље донекле осцилирају између прилично хладног временског обрасца за Божић и праве сибирске хладноће са источним ветровима, леденим данима и веома ниским минималним температурама", каже Шенк.

Gripa toplomjer

Здравље

Затварају се школе - супергрип све више хара

Он наводи да је извјесно да ће се област високог ваздушног притиска проширити над сјеверном Европом и да би могла да донесе ледене источне вјетрове. Према једном моделу, максималне температуре 26. децембра могле би се кретати од –10 до 0 степени Целзијуса. Најтоплије ће притом бити у области Горње Рајне, а најхладније уз рубове Алпа.

Када је ријеч о Бадњем дану, актуелна прогноза многе у Њемачкој могла би да обрадује. Слаб снијег могућ је на југу земље, док се на северу, дуж обале Балтичког мора, очекују сњежни пљускови.

"У појединим деловима могло би да се накупи и до пола метра снега", прогнозира Шенк.

Вјероватноћа да ће пасти расте и у јужној и југоисточној Њемачкој, као и у већим дијеловима Аустрије.

"Снијег ће почети да пада увече 24. децембра између Ерфурта и Дрездена, а затим ће се помјерати даље ка југу. До јутра 25. већ ће стићи до Алпа. Слабе снежне падавине очекују се у централним регионима, а обилније на истоку и југоистоку. Тамо би снијег могао и дуже да се задржи јер ће бити довољно хладно", додао је он, пише Телеграф.рс.

Подијели:

Таг:

Снијег

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Затварају се школе у Европи - супергрип све више хара

Здравље

Затварају се школе у Европи - супергрип све више хара

2 ч

0
Савјет министара: За деминирање 650.000 КМ

Република Српска

Савјет министара: За деминирање 650.000 КМ

2 ч

0
Ален Шеранић

Република Српска

Шеранић: Планирано доношење новог закона о дјечијој заштити

2 ч

0
Цијена сребра оборила све рекорде

Економија

Цијена сребра оборила све рекорде

2 ч

0

Више из рубрике

Путин: Запад растргао Југославију и Србе

Свијет

Путин: Запад растргао Југославију и Србе

2 ч

0
И то се дешава: Велики протест због ниских цијена у Лидлу

Свијет

И то се дешава: Велики протест због ниских цијена у Лидлу

2 ч

0
Несрећа у Индији, сударило се осам аутобуса и три аута

Свијет

Судар осам аутобуса и три аута - велики број мртвих

3 ч

0
Белоусов: НАТО планира војни сукоб са Русијом до 2030. године

Свијет

Белоусов: НАТО планира војни сукоб са Русијом до 2030. године

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

28

Хоће ли Блануша на чело странке: Ево када СДС бира предсједника

18

21

Пољопривредници задовољно трљају руке: Упркос суши, овогодишњи приноси одлични

18

18

СДС одлучио: Блануша кандидат и на наредним изборима

18

11

Цеца оштро запријетила у Звездама Гранда

18

09

Крај децембра мијења све: Ова 4 знака неће знати гдје да ставе сав новац

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner