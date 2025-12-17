Снажни арктички талас стиже у Европу: Очекује се и до пола метра снијега

Извор:
Велики део Њемачке могао би, након дужег времена, да ужива у "бијелом Божићу", наводи се у прогнози за наредних десетак дана коју је објавила њемачка верзија "Weather Channela".
Према ријечима метеоролога Јана Шенка, све већи број временских модела предвиђа да ће средином сљедеће недеље у Европу продријети арктичка ваздушна маса која ће око Божића донети снијег и хладан сибирски ваздух. Температуре ће нагло пасти 23. децембра, а у наредним данима хладан ваздух са истока струјаће ка Њемачкој, али и јужније.
"Неки временски модели указују на почетак праве зиме. Међутим, неки и даље донекле осцилирају између прилично хладног временског обрасца за Божић и праве сибирске хладноће са источним ветровима, леденим данима и веома ниским минималним температурама", каже Шенк.
Он наводи да је извјесно да ће се област високог ваздушног притиска проширити над сјеверном Европом и да би могла да донесе ледене источне вјетрове. Према једном моделу, максималне температуре 26. децембра могле би се кретати од –10 до 0 степени Целзијуса. Најтоплије ће притом бити у области Горње Рајне, а најхладније уз рубове Алпа.
Када је ријеч о Бадњем дану, актуелна прогноза многе у Њемачкој могла би да обрадује. Слаб снијег могућ је на југу земље, док се на северу, дуж обале Балтичког мора, очекују сњежни пљускови.
"У појединим деловима могло би да се накупи и до пола метра снега", прогнозира Шенк.
Вјероватноћа да ће пасти расте и у јужној и југоисточној Њемачкој, као и у већим дијеловима Аустрије.
"Снијег ће почети да пада увече 24. децембра између Ерфурта и Дрездена, а затим ће се помјерати даље ка југу. До јутра 25. већ ће стићи до Алпа. Слабе снежне падавине очекују се у централним регионима, а обилније на истоку и југоистоку. Тамо би снијег могао и дуже да се задржи јер ће бити довољно хладно", додао је он, пише Телеграф.рс.
