Судар осам аутобуса и три аута - велики број мртвих

Извор:

АТВ

17.12.2025

15:18

Несрећа у Индији, сударило се осам аутобуса и три аута
Фото: Screenshot / X

Најмање 13 особа је погинуло, а око 75 је повријеђено у ланчаном судару на главном ауто-путу који повезује главни град Индије с градом Агром у држави Утар Прадеш, саопштиле су власти у уторак, пише "Индепендент".

Сударило се осам аутобуса и три аутомобила. Званичници су рекли да је густа магла возачима отежала реакцију, узрокујући сударе возила.

Неколико возила се и запалило након несреће. Путници су остали заробљени док се ватра муњевито ширила.

Очевици су описали сцене ужаса. Људи су вриштали тражећи помоћ. Хитне службе су пожуриле на мјесто несреће убрзо након несреће.

Скупштина Града Бањалука

Бања Лука

Скупштина града Бањалука одбила приједлог да се паркинг уступи ЗИБЛ-у

Ватрогасци су се борили с пожаром, док су полицијски тимови и кола хитне помоћи координисали спашавање. Око 25 повријеђених путника превезено је у болнице у Матури и оближњим окрузима, а неколико их је у критичном стању.

Најављена одштета

Премијер Нарендра Моди изразио је тугу због губитка живота и најавио одштету жртвама.

"Губитак живота због несреће на ауто-путу Јамуна у Матури, Утар Прадеш, изузетно је болан. Моје мисли су с онима који су изгубили своје вољене. Молим се за брз опоравак повријеђених", рекао је.

Породицама сваког преминулог биће додијељено 200.000 рупија (1888 евра), а повријеђенима 50.000 рупија (472 евра).

Саобраћај је сатима био у прекиду док су власти уклањали уништена возила. Покренута је истрага која ће показати како се тачно одвијао ток несреће.

Трагедија се догодила усред густе магле и јаког загађења ваздуха широм сјеверне Индије. Велики дијелови Утар Прадеша пробудили су се у сриједу у густом смогу, а градови попут Агре, Варанасија и Прајаграја извијестили су о знатно смањеној видљивости.

Боре се с лошим ваздухом

У Агри је култни Таџ Махал остао засјењен неколико сати. Делхи и околне регије већ се неколико дана боре с опасном квалитетом ваздуха.

Индекс квалитета ваздуха у главном граду порастао је у категорију "озбиљно", подстакнут стагнирајућим вјетровима, високим нивоом влаге и заробљеним емисијама из возила, грађевинским активностима и регионалним пожарима на пољопривредним газдинствима.

ustavni sud srpske

Република Српска

Уставни суд Српске донио одлуку: Повећање плата радника није у складу са Уставом

Густи смог је такође пореметио летове и успорио друмски саобраћај, што је довело до увођења хитних мјера заштите од онечишћења и упозорења која позивају становнике да ограниче кретање на отвореном.

Метеоролози су упозорили да ће услови мирног вјетра вјероватно потрајати, повећавајући ризик и од накупљања онечишћења и слабе видљивости.

