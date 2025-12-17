Судар осам аутобуса и три аута - велики број мртвих

Извор:
Најмање 13 особа је погинуло, а око 75 је повријеђено у ланчаном судару на главном ауто-путу који повезује главни град Индије с градом Агром у држави Утар Прадеш, саопштиле су власти у уторак, пише "Индепендент".
Сударило се осам аутобуса и три аутомобила. Званичници су рекли да је густа магла возачима отежала реакцију, узрокујући сударе возила.
Неколико возила се и запалило након несреће. Путници су остали заробљени док се ватра муњевито ширила.
Очевици су описали сцене ужаса. Људи су вриштали тражећи помоћ. Хитне службе су пожуриле на мјесто несреће убрзо након несреће.
Ватрогасци су се борили с пожаром, док су полицијски тимови и кола хитне помоћи координисали спашавање. Око 25 повријеђених путника превезено је у болнице у Матури и оближњим окрузима, а неколико их је у критичном стању.
Премијер Нарендра Моди изразио је тугу због губитка живота и најавио одштету жртвама.
"Губитак живота због несреће на ауто-путу Јамуна у Матури, Утар Прадеш, изузетно је болан. Моје мисли су с онима који су изгубили своје вољене. Молим се за брз опоравак повријеђених", рекао је.
Породицама сваког преминулог биће додијељено 200.000 рупија (1888 евра), а повријеђенима 50.000 рупија (472 евра).
Саобраћај је сатима био у прекиду док су власти уклањали уништена возила. Покренута је истрага која ће показати како се тачно одвијао ток несреће.
लखनऊ /मथुरा हादसे के बाद सीएम योगी एक्शन में हैं। यूपी में एक्सप्रेस-वे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट तय कर दी गई है। अभी तक एक्सप्रेस-वे पर बस और ट्रक ड्राइवरों को अधिकतम 120 किमी प्रति घंटे की स्पीड से चलने की परमिशन थी। अब इसे घटाकर 60 किमी तक कर दी गई है। #Mathura pic.twitter.com/BdCNEs7MnV— Arun (आज़ाद) Chahal 🇮🇳 (@ArunAzadchahal) December 17, 2025
Трагедија се догодила усред густе магле и јаког загађења ваздуха широм сјеверне Индије. Велики дијелови Утар Прадеша пробудили су се у сриједу у густом смогу, а градови попут Агре, Варанасија и Прајаграја извијестили су о знатно смањеној видљивости.
У Агри је култни Таџ Махал остао засјењен неколико сати. Делхи и околне регије већ се неколико дана боре с опасном квалитетом ваздуха.
Индекс квалитета ваздуха у главном граду порастао је у категорију "озбиљно", подстакнут стагнирајућим вјетровима, високим нивоом влаге и заробљеним емисијама из возила, грађевинским активностима и регионалним пожарима на пољопривредним газдинствима.
Густи смог је такође пореметио летове и успорио друмски саобраћај, што је довело до увођења хитних мјера заштите од онечишћења и упозорења која позивају становнике да ограниче кретање на отвореном.
Метеоролози су упозорили да ће услови мирног вјетра вјероватно потрајати, повећавајући ризик и од накупљања онечишћења и слабе видљивости.
