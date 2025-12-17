Logo
Трагедија: Фудбалер (21) погинуо у саобраћајној несрећи

Телеграф

17.12.2025

Енглески фудбал завијен је у црно, након што је фудбалер Маклсфилда Итан Меклеод преминуо у 21. години живота, послије тешке саобраћајне несреће која се догодила на ауто-путу М1.

Млади нападач, који је поникао у омладинској школи Вулверхемптона, враћао се у уторак увече са гостовања Бедфорд Тауну када је око 22.40 часова, у близини излаза 15 код Нортхемптона, његов бијели „мерцедес“ ударио у металну заштитну ограду поред пута.

Иако су му у помоћ притекли пролазници и припадници полиције, Меклеод је преминуо на лицу мјеста. Због увиђаја, ауто-пут М1 био је затворен током ноћи, а саобраћај је поново успостављен око 7.30 часова ујутру.

Полиција је упутила апел свима који посједују снимке са контролних камера или имају додатне информације о несрећи да се јаве надлежним органима.

Sasa Matic

Сцена

Саша Матић донирао медицинску опрему и играчке малишанима на онкологији

Клуб Маклсфилд се у сриједу поподне огласио званичним саопштењем, у којем се емотивним ријечима опростио од свог играча.

"Итан је био изузетно талентован и веома цијењен члан нашег првог тима, момак који је имао читав живот пред собом. Али, прије свега, његова заразна личност освајала је свакога ко га је упознао", наводи се у саопштењу клуба.

У наставку се истиче да је својим професионализмом, радном етиком и љубављу према животу инспирисао саиграче и оставио неизбрисив траг.

"Вијест о Итановој смрти сломила је цијли клуб. Ријечи не могу да опишу тугу и губитак који осјећамо. Његово насљеђе никада неће изблиједети и заувијек ће живјети у нашим срцима", поручили су из Маклсфилда.

(телеграф)

