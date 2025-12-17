Додик: Политичко Сарајево систематски опструише развој Српске

Извор:
АТВ
17.12.2025
15:59
Коментари:2
Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да је свјесна опструкција отварања новоизграђеног граничног прелаза Градишка још један доказ да политичко Сарајево систематски опструише развој Републике Српске, игноришући потребе не само Српске, већ свих грађана и привреде БиХ.
"Грађани и привреда Републике Српске су таоци политичке опструкције и самовоље бошњачке политике које ће БиХ довести у ћорсокак, и то је чињеница коју живимо већ деценијама, а нешто се буне када ја кажем да је БиХ пропали експеримент. Ако већ желе БиХ, које су им увијек пуна уста, онда би требали да разговарају како би се дошло до договора и рјешења, а не да стално свједочимо политици блокада, уцјена и институционалног насиља над Републиком Српском", рекао је Додик.
Упитан да прокоментарише захтјев Спољнотрговинске коморе БиХ упућен надлежним институцијама да се хитно отвори гранични прелаз Градишка ради бржег протока роба и због губитака које трпи привреда, лидер СНСД-а је у изјави за Срну нагласио да је Градишка и инфраструктурно и безбједносно спремна за стављање у функцију и да буде један од најмодернијих прелаза у региону, али у Сарајеву не постоји политичка воља да се омогући оно што је у интересу свих.
"Сваком одговорном политичару циљ је да се ради на јачању економије и стварању бољих услова живота за све становнике БиХ, осим политичког бошњачког Сарајева који на сваки могући и немогући начин жели да стопира све што је добро. Њихов циљ није модерна и просперитетна дејтонска БиХ, дијалог и сарадња, већ унитарна БиХ у којој одлуке у њихово име доносе странци", нагласио је Додик.
Он је указао да ова блокада није питање само граничног прелаза Градишка, већ јасан примјер како Сарајево види БиХ - централизовану, блокирану и окренуту против Републике Српске и једног конститутивног народа - Срба.
Предсједник СНСД-а је рекао да се свака добра иницијатива из Бањалуке дочекује као пријетња, а не као прилика, и поручио да становници Републике Српске не смију и неће бити таоци политичких комплекса и неодговорне политике Сарајева.
"Институције Републике Српске имају право и обавезу да инсистирају на отварању прелаза у Градишци, јер је то питање регионалног економског развоја, елементарног поштовања Дејтонског споразума и уставних надлежности. Блокада из политичког Сарајева долази и упркос чињеници да је мост на Сави, који повезује БиХ и Хрватску, коштао 19 милиона евра, и платиле су га Хрватска и БиХ, односно Република Српска, попола, док ФБиХ није уложила ни марку, док је у изградњу новог царинског терминала УИО уложила 24 милиона КМ", указао је предсједник СНСД-а.
Он је нагласио да одбијање Сарајева да дозволи отварање граничног прелаза Градишка није техничко, већ искључиво политичко питање.
"То је свјесна и намјерна одлука којом се кажњава Република Српска зато што не пристаје да буде послушна и поданичка. Све друго су провидни изговори који су директан удар на привреду, транспорт, пољопривреду и обичне људе који сатима чекају на границама", закључио је Додик и додао да они који блокирају све што је добро, сада пред предстојеће празнике треба да објасне грађанима зашто су их на путу према кућама дочекале вишечасовне гужве на граници.
Новоизграђени модерни гранични прелаз у Градишци грађен је по европским стандардима. Царински терминал и гранични прелаз простире се на површини од 110.000 метара квадратних.
У оквиру новог царинског терминала и прелаза налазе се централни објекат царине и граничне полиције, објекти за контролу путника и теретног саобраћаја на излазу из БиХ, детаљан преглед возила, фитосанитарне и ветеринарске инспекције, те царинске испоставе, шпедитерски блок и контролне кабине.
Царински терминал располаже са 120 паркинг мјеста за теретна и 100 паркинг мјеста за путничка возила. На новом царинском терминалу и прелазу налази се и ресторан.
Отварање новог граничног прелаза између Хрватске и БиХ код Градишке било је планирано за 11. децембра, али је одгођено након што члан Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ Зијад Крнић није подржао измјене правилника потребне за формирање царинске испоставе и распоред царинских службеника.
