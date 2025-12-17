Минић: Обезбијеђена финансијска и политичка стабилност Српске

Извор:
АТВ
17.12.2025
15:43
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је у протеклом периоду обезбијеђена финансијска и политичка стабилност Српске, у сложеним геополитичким условима упркос чињеници да су у овом периоду непланирано одржани и једни избори.
"Сервисирали смо редовно обавезе. Преузели смо озбиљан и никада већи буџет. Подразумијевају се повећања за пензионере, просвјетне раднике, раднике у култури и оно што је најбитније повећање за борце, које је највеће до сада", рекао је Минић данас у сједишту Владе Републике Српске у Бањалуци, након представљања резултата поводом 100 дана рада.
Он каже да је круна свега то што ће се питање статуса бораца ријешити трајно кроз системска рјешења и законе.
"Договорили смо да ће то бити најкасније до фебруара наредне године. До краја ове седмице сачинићемо један протокол да би то питање трајно ријешили и да буду уважени сви који су се борили за Републику Српску", истакао је Минић.
Он каже да Влада улази оптимистично у 2026. годину, са планом раста привреде од 2,6 одсто.
"Република Српска има тај тренд и то можемо планирати. Водимо одговорну финансијску политику. Видјели сте и у пројекцији буџета да дефицит не прелази три одсто БДП-а", навео је Минић.
Минић је истакао да је урађен значајан посао у протеклом периоду, упркос изборима које нико није желио.
"Организовали смо сједнице Владе у Требињу и Броду. Наредну ћемо имати у Сокоцу. Најважније је да разговарамо са људима. О томе како живе људи не треба да слушамо из медија, од власти и опозиције, већ да лично сазнамо од њих", поручио је Минић.
Он је навео да настоји да не дијели грађане и локалне заједнице по страначкој припадности, што се може видјети по пројектима, разговорима са представницима локалних заједница и посјети чланова Владе.
"Ова Влада је Влада свих грађана. То видите по ономе шта радимо", поручио је Минић.
Минић је рекао да ће грађани већ почетком наредне године осјетити бенефите инвестиционог циклуса у Српској, истакавши да ће се највише градити на дионицама аутопутева и путева.
"Уговорене су инвестиције на дионици аутопута Бијељина-Рача, Брчко-Бијељина, Вукосавље-Брчко и Добој-Модрича", рекао је Минић на конференцији за новинаре поводом представљања резултата 100 дана рада Владе.
Он је истакао да се гради дионица аутопута Приједор-Бањалука, наводећи да је у завршној фази и припрема за градњу дионице Мркоњић Град-Бањалука.
"Уз то имамо и реконструкцију 300 километара магистралних путева. Грађани ће то осјетити. То подразумијева ангажовање додатне радне снаге, сервисе, спавање и наравно већу потрошњу", рекао је Минић.
Премијер је навео да је циљ повећати обрт новца код грађана и привреде да би га поново инвестирали.
"Имамо нижи степен циркулације новца. Настојимо да то повећавамо кроз реалну потрошњу. Повећањем пензија и плата стижемо инфлаторна кретања, да грађани не осјете онај дио поремећаја на европском и свјетском тржишту. Очекујем да ће овај инвестициони циклус утицати на повећан промет новца", истакао је Минић.
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да актуелна Влада није партијска Влада, него је Влада свих грађана Републике Српске.
"Настојимо да не дијелимо грађане или локалне заједнице на било који начин. Примјетили сте да идемо у све општине и градове без обзира на политичку опредијељеност и припадност локалне власти", рекао је Минић у сједишту Владе Републике Српске у Бањалуци, током представљања резултата поводом 100 дана рада.
Он је додао да је су реализоване активности Владе у првих 100 дана рада врло задовољавајуће.
"Кренућемо у измјену или доношење новог закона о социјалној заштити који ће уредити старосну доб и остваривање додатних права која се односе на дјецу која имају озбиљне здравствене потешкоће", рекао је Минић.
Он је исткао да је изузетно задовољан што ће Република Српска од прољећа кренути у изузетан инвестициони циклус.
"Радимо 300 километара регионалних и магистралних путева, преко 35 километара обилазница. Максимално се нападају сви путни правци када је у питању мрежа ауто-путева у Српској. То ће подразумијевати огроман инвестициони циклус у сљедећој години", рекао је Минић.
Осим тога, наводи он, Влада Српске бавиће се и другим проблемима који нису експлицитно у надлежности Владе.
"Тако смо за све грађане Бањалуке преузели и завршавамо радове када је у питању мост у Чесми, а желим да најавим да ћемо у уторак бити код кружног тока код `Ауди сервиса` и почињемо и ту радове. Битно је да грађани и сви туристи немају више непрестане застоје у саобраћају", истакао је Минић.
Он је рекао да изградња ауто-пута и повезнице са Србијом иде у пуном капацитету, а да сарадња Српске са Србијом у свим заједничким аспектима договореним на Свесрпском сабору представља значајан сегмент рада актуелне Владе.
"Знамо да нам је Србија неко ко нам је најближи у сваком смислу, а и неко ко нам је најдражи и у кога се увијек можемо поуздати. Србија је неко с ким живимо у пуном капацитету те ријечи", реко је Минић.
Минић је рекао да су сва министарства урадила много тога у првих 100 дана Владе, те да ће од Нове године радити још више и боље.
"Ових 100 дана смо били на тесту, радили своје задатке, а од Нове године радићемо много више", рекао је Минић на конференцији за новинаре поводом 100 дана рада Владе Републике Српске.
Он је навео да су представници Владе обишли локалне заједнице у Српској, те разговарали са бројним друштвеним категоријама, међу којима су и вишечлане породице.
"Жељели смо да се увјеримо како наши људи живе и да направимо позитивне помаке на том плану. Такав реални приступ према свим грађанима заговарам и цијеним. Дакле, морамо бити сервис грађанима. Тако морамо да се понашамо у свим институцијама", поручио је Минић.
Он је додао да ће пажња Владе и даље бити посвећена човјеку и породици као основној друштвеној ћелији.
"У најкраћем року формираћемо посебан тим при Кабинету премијера који ће лично бити одговоран мени. У том тиму биће угледни привредници, али и представници омладинских организација који ће се бавити пројектима младих, као и демографијом, да задржимо наше људе и у руралним заједницама и на селу, односно да они тамо имају добре животне услове", рекао је премијер.
Минић је рекао да ће Влада на том плану наредне године покренути знатне инвестиције, те тежити да се обезбиједи сигурност за све који дођу и улажу у Српску.
"Морамо се бавити свим грађанима. Физичка лица на овим просторима имају депозите у банкама Српске преко пет милијарди КМ који обично заврше у куповини станова. То не ствара било какву додатну вриједност и не праве додатни циклус новца. Дакле, Влада ће осмислити низ мјера, бити на терену, максимално транспарентна", истакао је Минић.
Он се захвалио свом тиму који је имао низ позитивних активности.
"Тај наш однос је на високом нивоу, а поготово у односу с грађанима и јавношћу", рекао је Минић.
