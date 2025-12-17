Минић најавио почетак изградње кружног тока код "Ауди центра" у Бањалуци

Извор:
АТВ
17.12.2025
14:13
Коментари:5
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, министар саобраћаја и веза Зоран Стевановић и вршилац дужности директора "Путева Републике Српске" Мирослав Јанковић озваничиће у уторак, 23. децембра, почетак изградње кружног тока код "Ауди центра" у Бањалуци.
Министарство саобраћаја и веза Републике Српске предузело је неопходне активности и отклонило техничке и административне препреке које су успоравале реализацију пројекта изградње овог кружног тока, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу.
Пројекат, чију изградњу ће финансирати "Путеви Републике Српске", био је у застоју због усаглашавања одређених техничких рјешења.
Култура
Животна прича звијезде "Тврђаве": Рат му уништио младост, радио на мјешалици да прехрани породицу
Споразум о заједничкој реализацији пројекта "Реконструкција раскрснице на укрштању магистралног пута МИ-108 и Булевара војводе Живојина Мишића у Бањалуци" потписан је 29. априла прошле године између предузећа "Путеви Републике Српске" и града Бањалука, након чега је потписан анекс којим су прецизиране обавезе обје стране.
Испуњавањем свих услова створен је основ за почетак радова, чиме ће се знатно унаприједити безбједност саобраћаја на једној од најфреквентнијих раскрсница у Бањалуци, наведено је у саопштењу.
Култура
1 ч0
Друштво
1 ч0
Хроника
1 ч0
Сцена
1 ч0
Бања Лука
2 ч0
Бања Лука
4 ч0
Бања Лука
5 ч0
Бања Лука
6 ч2
Најновије
Најчитаније
15
32
15
32
15
28
15
27
15
24
Тренутно на програму