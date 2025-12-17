Маратонска сједница Скупштине града Бањалука

17.12.2025
10:56
Коментари:0
У Бањалуци је почела сједница градске Скупштине на чијем је предложеном дневном реду, између осталог, Нацрт буџета града за наредну годину и приједлози одлука о управљању јавним паркиралиштима.
Одборници би требало да расправљају и о утврђивању стопе пореза на непокретности за наредну годину.
На дневном реду је укупно 86 тачака.
У току је актуелни час.
Бања Лука
2 ч0
Бања Лука
2 ч2
Бања Лука
6 ч0
Бања Лука
13 ч2
Најновије
Најчитаније
12
15
12
08
12
00
11
45
11
44
Тренутно на програму