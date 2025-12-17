Logo
Large banner

Маратонска сједница Скупштине града Бањалука

17.12.2025

10:56

Коментари:

0
Маратонска сједница Скупштине града Бањалука

У Бањалуци је почела сједница градске Скупштине на чијем је предложеном дневном реду, између осталог, Нацрт буџета града за наредну годину и приједлози одлука о управљању јавним паркиралиштима.

Одборници би требало да расправљају и о утврђивању стопе пореза на непокретности за наредну годину.

На дневном реду је укупно 86 тачака.

У току је актуелни час.

Подијели:

Тагови:

skupština

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ове улице данас остају без воде због радова на мрежи

Бања Лука

Ове улице данас остају без воде због радова на мрежи

2 ч

0
Огроман успјех ученика из Бањалуке: Освојио 2. мјесто на престижном такмичењу у Русији

Бања Лука

Огроман успјех ученика из Бањалуке: Освојио 2. мјесто на престижном такмичењу у Русији

2 ч

2
Бањалучани, спремите се: Ови дијелови данас остају без струје

Бања Лука

Бањалучани, спремите се: Ови дијелови данас остају без струје

6 ч

0
Зељковић: Росуље не смију бити жртва неконтролисаног бетонирања

Бања Лука

Зељковић: Росуље не смију бити жртва неконтролисаног бетонирања

13 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

15

Одгођено изрицање пресуде Брајану Волшу: Ево колико година затвора му пријети

12

08

Посна торта за Никољдан: Све домаћице је спремају по овом рецепту

12

00

Усвојене измјене Закона о служби у Оружаним снагама: Повећали старосну границу за пензионисање

11

45

Един Џеко завршава своју епизоду у Фиорентини

11

44

Лувр затворен до даљег: Радници продужили штрајк

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner