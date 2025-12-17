Огроман успјех ученика из Бањалуке: Освојио 2. мјесто на престижном такмичењу у Русији

Извор:
17.12.2025
Знање, посвећеност и таленат одвели су Срђана Јолића, ученика Електротехничке школе Бањалука, до сјајног другог мјеста на међународном такмичењу професионалаца у Санкт Петербургу.
Уз подршку ментора, Бориса Станковића, финале овог престижног надметања одржаног 4. децембра, а успјех младог бањалучког ученика оставио је снажан траг који превазилази границе Републике Српске.
''Русија ово такмичење организује у низу претходних година и позива и такмичаре из иностранства да се опробају у својим вјештинама. Конкретно, наш задатак је био управљање локомотивама. Љубав према програмирању траје још од млађих дана и првог сусрета са рачунаром, јавила се радозналост да испитујем ''како нешто ради', све је то утицало да кренем овим путем. Такмичење је било изазовно, у припреми смо се дотакли територије Грахова гдје смо пројектовали путање возова. Припреме су интензивно трајале око два мјесеца, ишли смо у посјету Жељезници, планирам да наставим овим да се бавим у даљем образовању'', казао је ученик Срђан Јолић.
У припремама му је помагао и његов професор и ментор који истиче да је препоносан на Срђанов успјех.
