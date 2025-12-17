Logo
Огроман успјех ученика из Бањалуке: Освојио 2. мјесто на престижном такмичењу у Русији

Фото: АТВ

Знање, посвећеност и таленат одвели су Срђана Јолића, ученика Електротехничке школе Бањалука, до сјајног другог мјеста на међународном такмичењу професионалаца у Санкт Петербургу.

Уз подршку ментора, Бориса Станковића, финале овог престижног надметања одржаног 4. децембра, а успјех младог бањалучког ученика оставио је снажан траг који превазилази границе Републике Српске.

''Русија ово такмичење организује у низу претходних година и позива и такмичаре из иностранства да се опробају у својим вјештинама. Конкретно, наш задатак је био управљање локомотивама. Љубав према програмирању траје још од млађих дана и првог сусрета са рачунаром, јавила се радозналост да испитујем ''како нешто ради', све је то утицало да кренем овим путем. Такмичење је било изазовно, у припреми смо се дотакли територије Грахова гдје смо пројектовали путање возова. Припреме су интензивно трајале око два мјесеца, ишли смо у посјету Жељезници, планирам да наставим овим да се бавим у даљем образовању'', казао је ученик Срђан Јолић.

У припремама му је помагао и његов професор и ментор који истиче да је препоносан на Срђанов успјех.

''Припреме су интензивно трајале два мјесеца, али морам истаћи да је Срђан ученик који предано и континуирано ради сам од почетка свог школовања. Препоносан сам на њега јер је показао како да се на прави начин приступи новим задацима. Користим прилику да се захвалим кабинету предсједника Владе, ресорном министарству просвјете, људима са Жељезница РС, и управи пколе која је омогућила овај наш одлазак на такмичење'', казао је професор у Електротехничкој школи, Борис Станковић.

