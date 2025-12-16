Logo
Емотивна порука Граховца: Можда негдје има и бољих играча, али бољих другова нема

Извор:

АТВ

16.12.2025

19:13

Коментари:

0
ФК Борац
Фото: Уступљена фотографија

Фудбалерима бањалучког Борца преостало је да одиграју још велики премијерлигашки дерби са екипом Зрињског, а онда их чека одлазак на кратку, али заслужену зимску паузу.

“Црвено плави” већ су обезбиједили титулу јесењег шампиона Премијер лиге БиХ и са шест бодова предности дочекују Зрињски на Градском стадиону у Бањалуци (недјеља, 15.00 часова).

У сусрет овој утакмици огласио се Срђан Граховац који је послао емотивну поруку:

“Можда негдје има и бољих играча, али бољих момака и другова нема. Част је бити капитен овим момцима.” написао је Граховац у објави на свом Инстаграм профилу.

Објава Срђана Граховца
Објава Срђана Граховца

Још један је то доказ да унутар бањалучке екипе влада велико заједништво и да је жеља свих који носе Борчев дрес да се на крају сезоне домогну шампионске титуле.

Тагови:

ФК Борац

Бањалука

Srđan Grahovac

Коментари (0)
