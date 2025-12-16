Емотивна порука Граховца: Можда негдје има и бољих играча, али бољих другова нема

Извор:
АТВ
16.12.2025
19:13
Фудбалерима бањалучког Борца преостало је да одиграју још велики премијерлигашки дерби са екипом Зрињског, а онда их чека одлазак на кратку, али заслужену зимску паузу.
“Црвено плави” већ су обезбиједили титулу јесењег шампиона Премијер лиге БиХ и са шест бодова предности дочекују Зрињски на Градском стадиону у Бањалуци (недјеља, 15.00 часова).
У сусрет овој утакмици огласио се Срђан Граховац који је послао емотивну поруку:
“Можда негдје има и бољих играча, али бољих момака и другова нема. Част је бити капитен овим момцима.” написао је Граховац у објави на свом Инстаграм профилу.
Још један је то доказ да унутар бањалучке екипе влада велико заједништво и да је жеља свих који носе Борчев дрес да се на крају сезоне домогну шампионске титуле.
