Зељковић: Росуље не смију бити жртва неконтролисаног бетонирања

16.12.2025

22:45

Зељковић: Росуље не смију бити жртва неконтролисаног бетонирања
Мјештани бањалучког насеља Росуље су јасно и недвосмислено исказали незадовољство планираним измјенама Регулационог плана, којима је предвиђена изградња чак 16 стамбених објеката у овом насељу, поручио је одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић.

"Вечерас је одржан збор мјештана Росуља. На збору су донесена два јасна закључка - да се предложени Регулациони план одбије, те да се у урбанистичком плану за насеље Росуље ограничи спратност објеката на П+2", истакао је Зељковић у објави на друштвеној мрежи Икс.

Бањалука

Бања Лука

Грађани огорчени: Бањалука се шири преко дворишта, зеленила и игралишта

Као одборник у Скупштини града, каже Зељковић, отворено и одговорно ће се залагати за интересе мјештана и учинити све што је у његовој моћи да се закључци збора грађана поштују и спроведу.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Западне силе Дејтон претвориле у оруђе за уништавање српске аутономије

"Желим јасно да нагласим да нисам против градње и развоја Бањалуке. Напротив, град мора да се развија, али искључиво плански, одговорно и уз сагласност људи који у тим насељима живе. Постоје дијелови града који још нису насељени и гдје је планска изградња и те како добродошла, али Росуље не смију бити жртва неконтролисаног бетонирања", закључује Зељковић.

