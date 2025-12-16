Зељковић: Росуље не смију бити жртва неконтролисаног бетонирања

16.12.2025
22:45
Коментари:0
Мјештани бањалучког насеља Росуље су јасно и недвосмислено исказали незадовољство планираним измјенама Регулационог плана, којима је предвиђена изградња чак 16 стамбених објеката у овом насељу, поручио је одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић.
"Вечерас је одржан збор мјештана Росуља. На збору су донесена два јасна закључка - да се предложени Регулациони план одбије, те да се у урбанистичком плану за насеље Росуље ограничи спратност објеката на П+2", истакао је Зељковић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Бања Лука
Грађани огорчени: Бањалука се шири преко дворишта, зеленила и игралишта
Као одборник у Скупштини града, каже Зељковић, отворено и одговорно ће се залагати за интересе мјештана и учинити све што је у његовој моћи да се закључци збора грађана поштују и спроведу.
Република Српска
Додик: Западне силе Дејтон претвориле у оруђе за уништавање српске аутономије
"Желим јасно да нагласим да нисам против градње и развоја Бањалуке. Напротив, град мора да се развија, али искључиво плански, одговорно и уз сагласност људи који у тим насељима живе. Постоје дијелови града који још нису насељени и гдје је планска изградња и те како добродошла, али Росуље не смију бити жртва неконтролисаног бетонирања", закључује Зељковић.
Вечерас је одржан збор мјештана Росуља.— Bogoljub Zeljković (@b_zeljkovic) December 16, 2025
Мјештани су јасно и недвосмислено исказали незадовољство планираним измјенама Регулационог плана, којима је предвиђена изградња чак 16 стамбених објеката у овом насељу.
На збору су донесена два јасна закључка:
да се предложени Регулациони… pic.twitter.com/OU9ydl7wrh
Бања Лука
4 ч4
Бања Лука
5 ч0
Бања Лука
9 ч1
Бања Лука
14 ч2
Најновије
Најчитаније
22
57
22
57
22
49
22
45
22
44
Тренутно на програму