Ћосић напустио Радојичића: Коалиција са Станивуковићем погазила принципе „Својим путем“

Коалиција Игора Радојичића са Драшком Станивуковићем, политичарем од којег је изгубио изборе, изазвала је први озбиљан раскол у Независном покрету „Својим путем“.
Бојан Ћосић, члан Предсједништва покрета и потпредсједник Градског одбора Бања Лука, поднио је неопозиву оставку на све функције.
Ћосић је навео да одлуку доноси због дубоког и непомирљивог неслагања са политикама Станивуковића и његовог покрета „Сигурна Српска“, са којима је Радојичић ступио у коалицију, оцјењујући да је тиме напуштена идеја независности и политичке досљедности.
''Ово је одступање од принципа на којима је покрет настао – независности, транспарентности и искрене жеље за промјенама на боље у граду“, поручио је Ћосић, додајући да више не може да подржава правац који угрожава повјерење грађана.
Бојан Ћосић, успјешни бањалучки привредник, најавио је да остаје политички активан у Бањалуци и Републици Српској, док ова оставка отвара питање да ли је Радојичић коалицијом са Станивуковићем трајно нарушио аутентичност свог покрета.
