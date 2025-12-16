Logo
Ћосић напустио Радојичића: Коалиција са Станивуковићем погазила принципе „Својим путем“

Извор:

АТВ

16.12.2025

09:46

Коментари:

0
Ћосић напустио Радојичића: Коалиција са Станивуковићем погазила принципе „Својим путем“
Фото: Уступљена фотографија

Коалиција Игора Радојичића са Драшком Станивуковићем, политичарем од којег је изгубио изборе, изазвала је први озбиљан раскол у Независном покрету „Својим путем“.

Бојан Ћосић, члан Предсједништва покрета и потпредсједник Градског одбора Бања Лука, поднио је неопозиву оставку на све функције.

Љубиша Ћосић

Република Српска

Ћосић: Сарајево опет показало нетрпељивост према другачијем

Ћосић је навео да одлуку доноси због дубоког и непомирљивог неслагања са политикама Станивуковића и његовог покрета „Сигурна Српска“, са којима је Радојичић ступио у коалицију, оцјењујући да је тиме напуштена идеја независности и политичке досљедности.

''Ово је одступање од принципа на којима је покрет настао – независности, транспарентности и искрене жеље за промјенама на боље у граду“, поручио је Ћосић, додајући да више не може да подржава правац који угрожава повјерење грађана.

OHR-100925

БиХ

Европска унија спремна за преговоре са БиХ, услов - затварање ОХР-а

Бојан Ћосић, успјешни бањалучки привредник, најавио је да остаје политички активан у Бањалуци и Републици Српској, док ова оставка отвара питање да ли је Радојичић коалицијом са Станивуковићем трајно нарушио аутентичност свог покрета.

Драшко Станивуковић

Igor Radojičić

Бојан Ћосић

