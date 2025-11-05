Ћосић: Сарајево опет показало нетрпељивост према другачијем

Извор:
Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић изјавио је Срни да је Сарајево још једном показало лице нетрпељивости према другом и другачијем, наводећи да спорт треба да буде мост који спаја људе, а не средство за подјеле и мржњу.
"Умјесто да спорт буде мост који спаја људе и гради повјерење, из Сарајева се поново шаље порука подјела, мржње и искључивости", рекао је Ћосић.
Према Ћосићевим ријечима, позиви на протесте због утакмице између екипа из Израела и Уједињених Арапских Емирата показују колико је дубоко политизација захватила друштво у Сарајеву и Федерацији БиХ.
"Умјесто да млади гледају утакмицу и навијају за спорт, неки би да их уче како да у свему виде непријатеља. Спорт никада не смије бити мјесто за политику, а поготово не за мржњу. Спорт јесте, и треба да остане, простор за надметање у фер духу, а не средство за преношење глобалних сукоба на локалне терене", поручио је Ћосић.
Он је истакао да ће Источно Сарајево и даље бити средина у којој се поштују сви, без обзира одакле долазе и како се зову.
Група грађана упала је данас у хол зграде Владе Кантона Сарајево захтијевајући да Сарајево откаже гостопримство Кошаркашком клубу "Хапоел" из Тел Авива који би сутра у спортској дворани "Зетра" требало да игра утакмицу Евролиге против екипе "Дубаија".
Меч Евролиге је премјештен у Сарајево из Дубаија, јер Уједињени Арапски Емирати не дозвољавају на својој територији наступе израелским клубовима због сукоба у Гази.
