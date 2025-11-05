Logo

Кошарац: Уставни суд у функцији "Шмитове политике"

Извор:

СРНА

05.11.2025

15:11

Фото: Срна

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је да је сасвим јасно да је Уставни суд БиХ у функцији "Шмитове политике".

"Отићи ће Кристијан Шмит. Шта ће тада политичко Сарајево", упитао је он.

Кошарац је поручио да ће предсједник Републике Српске Милорад Додик и истина побједити.

"До тада - БиХ само иде у суноврат. Тражили сте - гледаћете", навео је Кошарац на друштвеној мрежи "Икс".

Крњи Уставни суд БиХ одбио је јуче апелацију одбране предсједника Милорада Додика против пресуде Суда БиХ којом је осуђен на годину дана затвора и шест година забране политичког дјеловања због "непоштовања одлука Кристијана Шмита".

Сташа Кошарац

Кристијан Шмит

