Кошарац: Уставни суд у функцији "Шмитове политике"

Извор:
СРНА
05.11.2025
15:11
Коментари:0
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је да је сасвим јасно да је Уставни суд БиХ у функцији "Шмитове политике".
"Отићи ће Кристијан Шмит. Шта ће тада политичко Сарајево", упитао је он.
Кошарац је поручио да ће предсједник Републике Српске Милорад Додик и истина побједити.
"До тада - БиХ само иде у суноврат. Тражили сте - гледаћете", навео је Кошарац на друштвеној мрежи "Икс".
Преокрет у истрази убиства у Добоју: Отац умро од инфаркта након сукоба са сином
Крњи Уставни суд БиХ одбио је јуче апелацију одбране предсједника Милорада Додика против пресуде Суда БиХ којом је осуђен на годину дана затвора и шест година забране политичког дјеловања због "непоштовања одлука Кристијана Шмита".
