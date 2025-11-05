Синдикат уз раднике: Траже смјену комплетне Управе РиТЕ "Угљевик"

Извор:
АТВ
05.11.2025
14:35
Коментари:3
Од Надзорног одбора Предузећа и Владе Републике Српске тражимо смјену комплетне Управе РиТЕ Угљевик, наводе из Синдикалног одбора ЗП "РиТЕ" Угљевик.
"Синдикални одбор ЗП "РиТЕ" Угљевик након одржаног састанка једногласно је одлучио да заједно са радницима Предузећа тражи од Надзорног одбора Предузећа и Владе Републике Српске хитну и неодложну сједну комплетне Управе.
Они траже смјену Дике Цвјетиновића, директора РиТЕ Угљевик, Драгана Видаковића, извршног директора за полове производње угља и развоја рудника, Милутина Тасовца, извршног директора за послове производње електричне енергије и развоја ТЕ, Симе Стакића, извршног директора за економско-финансијске послове, Николе Теодоровића, извршног директора за опште и правне послове и Горана Миљановића извршног директора за корпоративне послове", наводе из Синдиката.
Из Синдиката упозоравају надлежне да је стање и предузећу крајње алармантно и да пријети да угрози опстанак самог предузећа.
Синдикални одбор и радници су упозорили да су спремни на сваки вид ескалације синдикалне боре и предузимање свих синдикалних мјеста како се се предузеће опстало и развило се.
