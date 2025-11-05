Logo

Синдикат уз раднике: Траже смјену комплетне Управе РиТЕ "Угљевик"

Извор:

АТВ

05.11.2025

14:35

Коментари:

3
Синдикат уз раднике: Траже смјену комплетне Управе РиТЕ "Угљевик"

Од Надзорног одбора Предузећа и Владе Републике Српске тражимо смјену комплетне Управе РиТЕ Угљевик, наводе из Синдикалног одбора ЗП "РиТЕ" Угљевик.

"Синдикални одбор ЗП "РиТЕ" Угљевик након одржаног састанка једногласно је одлучио да заједно са радницима Предузећа тражи од Надзорног одбора Предузећа и Владе Републике Српске хитну и неодложну сједну комплетне Управе.

Протест РиТЕ

Градови и општине

Одржан протест радника РиТЕ Угљевик

Они траже смјену Дике Цвјетиновића, директора РиТЕ Угљевик, Драгана Видаковића, извршног директора за полове производње угља и развоја рудника, Милутина Тасовца, извршног директора за послове производње електричне енергије и развоја ТЕ, Симе Стакића, извршног директора за економско-финансијске послове, Николе Теодоровића, извршног директора за опште и правне послове и Горана Миљановића извршног директора за корпоративне послове", наводе из Синдиката.

РиТЕ-Угљевик-04092025

Република Српска

Цвјетиновић оптужио Петровића да стоји иза штрајка радника РиТЕ Угљевик

Из Синдиката упозоравају надлежне да је стање и предузећу крајње алармантно и да пријети да угрози опстанак самог предузећа.

rite ugljevik

Република Српска

ЕРС: Цвјетиновић се уморио на позицији директора РиТЕ Угљевик

Синдикални одбор и радници су упозорили да су спремни на сваки вид ескалације синдикалне боре и предузимање свих синдикалних мјеста како се се предузеће опстало и развило се.

Захтјев Синдиката
Захтјев Синдиката

Подијели:

Тагови:

RiTE Ugljevik

sindikat

Коментари (3)
Large banner

Више из рубрике

Додик: Уставни суд је срушио уставе Републике Српске и БиХ

Република Српска

Додик: Уставни суд је срушио уставе Републике Српске и БиХ

3 ч

0
Гајанин: Универзитет расте, радимо на испуњењу циљева првог ректора

Република Српска

Гајанин: Универзитет расте, радимо на испуњењу циљева првог ректора

3 ч

0
Каран: Одлука Уставног суда БиХ - врхунац антидејтонског дјеловања

Република Српска

Каран: Одлука Уставног суда БиХ - врхунац антидејтонског дјеловања

3 ч

0
Милорад Додик на конференцији за медије

Република Српска

Милорад Додик на конференцији за медије

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

16

Вјештачка интелигенција стиже у ''Гугл мапе''

16

07

Цвијановић: Охрабрити унутрашњи дијалог као једини пут ка деескалацији кризе

16

05

Сутра дан жалости у Тузли

16

04

Огласили се из ФЗО Српске о пренаталним тестовима

15

57

Влада Републике Српске сутра о Нацрту закона о туризму

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner