Цвјетиновић оптужио Петровића да стоји иза штрајка радника РиТЕ Угљевик

АТВ

04.11.2025

12:10

4
РиТЕ-Угљевик
Фото: АТВ

Одмах након протеста радника РиТе Угљевик, који између осталог траже смјену комплетне Управе - огласио се директор РиТЕ Угљевик Дико Цвјетиновић.

За све оптужује генералног директора Електропривреде Луку Петровића.

Угљевик-протест

Република Српска

Протест радника РиТЕ Угљевик

- Ово су захтјеви појединих нерадника. Слободно могу да кажем предвођени предсједником синдиката. Ту је још једна група људи уз подршку директора Електропривреде Луке Петровића. Иза овог штрајка и ових конструкција стоји директно Лука Петровић. Човјек који је у задњих 6-7 година довео ТЕ Угљевик и цијели енергетски систем Српске у колапс - рекао је Цвијетиновић на конференцији за новинаре.

Luka Petrović

Друштво

Петровић: РиТЕ Угљевик улази у стабилну зону пословања

Подсјећамо, у Угљевику је одржан протест радника РиТЕ Угљевик који су у суботу ступили у штрајк.

RiTE Ugljevik

Diko Cvjetinović

Лука Петровић

