Цвјетиновић оптужио Петровића да стоји иза штрајка радника РиТЕ Угљевик

Одмах након протеста радника РиТе Угљевик, који између осталог траже смјену комплетне Управе - огласио се директор РиТЕ Угљевик Дико Цвјетиновић.
За све оптужује генералног директора Електропривреде Луку Петровића.
- Ово су захтјеви појединих нерадника. Слободно могу да кажем предвођени предсједником синдиката. Ту је још једна група људи уз подршку директора Електропривреде Луке Петровића. Иза овог штрајка и ових конструкција стоји директно Лука Петровић. Човјек који је у задњих 6-7 година довео ТЕ Угљевик и цијели енергетски систем Српске у колапс - рекао је Цвијетиновић на конференцији за новинаре.
Подсјећамо, у Угљевику је одржан протест радника РиТЕ Угљевик који су у суботу ступили у штрајк.
