Добро тече опоравак пацијената којима су у Минску трансплантирани бубрези
Двоје пацијената којима су трансплантирани бубрези од истог донора у Минску, опорављају се планираном динамиком, стабилни су, добрих бубрежних параметара и даље ће бити контролисани у Универзитетском клиничком центру Републике Српске, саопштено је из ове здравствене установе.

Пацијентима је трансплантација бубрега урађена почетком октобра у Минску, а контролни преглед обавили су љекари Одјељења нефрологије у Клиници УКЦ-а за унутрашње болести.

Из ове здравствене установе наводе да је риједак случај да један донор спаси два људска живота.

Ријеч је о кадаверичној трансплантацији бубрега који је извађен из особе која је мождано мртва.

Из УКЦ-а истичу да је приоритет руководства ове здравствене установе, на челу са доктором Владом Ђајићем, улагање у нове медицинске технологије, едукација медицинског особља, те размјена искустава са реномираним здравственим установама.

- Овом приликом желимо још једном да захвалимо Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске и предсједнику Милораду Додику који су омогућили сарадњу са здравственим установама у Бјелорусији - закључује се у саопштењу.

