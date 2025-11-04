Добро тече опоравак пацијената којима су у Минску трансплантирани бубрези

Извор:
Двоје пацијената којима су трансплантирани бубрези од истог донора у Минску, опорављају се планираном динамиком, стабилни су, добрих бубрежних параметара и даље ће бити контролисани у Универзитетском клиничком центру Републике Српске, саопштено је из ове здравствене установе.
Пацијентима је трансплантација бубрега урађена почетком октобра у Минску, а контролни преглед обавили су љекари Одјељења нефрологије у Клиници УКЦ-а за унутрашње болести.
Из ове здравствене установе наводе да је риједак случај да један донор спаси два људска живота.
Ријеч је о кадаверичној трансплантацији бубрега који је извађен из особе која је мождано мртва.
Из УКЦ-а истичу да је приоритет руководства ове здравствене установе, на челу са доктором Владом Ђајићем, улагање у нове медицинске технологије, едукација медицинског особља, те размјена искустава са реномираним здравственим установама.
- Овом приликом желимо још једном да захвалимо Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске и предсједнику Милораду Додику који су омогућили сарадњу са здравственим установама у Бјелорусији - закључује се у саопштењу.
