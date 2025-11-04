Извор:
АТВ
04.11.2025
10:13
Коментари:1
У Угљевику је почео протест радника РиТЕ Угљевик који су у суботу ступили у штрајк.
"Наш главни циљ је враћање концесије Угљевик исток 2. Ми као синдикат, заједно са радницима, апелујемо на проблем у којем смо се тренутно нашли, а то је да нам нема опстанка без концесионог поља Угљевик исток 2", поручено је са скупа.
Раније су радници изнијели седам захтјева међу која је и смјена ресорног министра Петра Ђокића и комплетне управе РиТЕ Угљевик.
Радници траже и да концесионо поље Угљевик исток 2 буде у власништву РиТЕ Угљевик у "цјелости, без накнаде и одмах".
Они су упутили и позив премијеру Сави Минићу да дође у Угљевик и да им "уживо објасни" шта се дешава.
Између осталог траже да не буде "ангажовања трећих лица у РиТЕ Угљевик у било ком облику. Траже и како наводе, поштовање Колективног уговора и повећање коефицијента производним радницима, те инвестиције у РЈ "Рудник".
Како су навели, обустава рада остаје на снази док се не испуне ови захтјеви.
Најновије
Најчитаније
10
44
10
32
10
27
10
14
10
13
Тренутно на програму