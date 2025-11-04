Logo

Протест радника РиТЕ Угљевик

Извор:

АТВ

04.11.2025

10:13

Коментари:

1
Протест радника РиТЕ Угљевик
Фото: АТВ

У Угљевику је почео протест радника РиТЕ Угљевик који су у суботу ступили у штрајк.

"Наш главни циљ је враћање концесије Угљевик исток 2. Ми као синдикат, заједно са радницима, апелујемо на проблем у којем смо се тренутно нашли, а то је да нам нема опстанка без концесионог поља Угљевик исток 2", поручено је са скупа.

Раније су радници изнијели седам захтјева међу која је и смјена ресорног министра Петра Ђокића и комплетне управе РиТЕ Угљевик.

Радници траже и да концесионо поље Угљевик исток 2 буде у власништву РиТЕ Угљевик у "цјелости, без накнаде и одмах".

Они су упутили и позив премијеру Сави Минићу да дође у Угљевик и да им "уживо објасни" шта се дешава.

Између осталог траже да не буде "ангажовања трећих лица у РиТЕ Угљевик у било ком облику. Траже и како наводе, поштовање Колективног уговора и повећање коефицијента производним радницима, те инвестиције у РЈ "Рудник".

Како су навели, обустава рада остаје на снази док се не испуне ови захтјеви.

Подијели:

Тагови:

RiTE Ugljevik

Протести

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Данас сједница НСРС

Република Српска

Данас сједница НСРС

3 ч

0
Милорад Додик, предсједник

Република Српска

Уставни суд о апелацији Милорада Додика

3 ч

0
Три деценије Дејтона: Руски и домаћи стручњаци о будућности мировног споразума

Република Српска

Три деценије Дејтона: Руски и домаћи стручњаци о будућности мировног споразума

15 ч

1
Уставни суд одлучује о апелацији Милорада Додика

Република Српска

Уставни суд одлучује о апелацији Милорада Додика

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

44

Сви је знају као Весну Ђогани, а то заправо није њено презиме: Није се удала

10

32

Закерберг пред судом: Мета преузимала порно филмове за тренирање вјештачке интелигенције?

10

27

Саобраћајка на путу: Преврнуло се возило Еуфора, криви за незгоду?

10

14

ПОСКОК врши претресе и одузима телефоне због спорних преписки Нермина Никшића

10

13

Протест радника РиТЕ Угљевик

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner