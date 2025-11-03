Уставни суд одлучује о апелацији Милорада Додика

Извор:
Чињеница да Уставни суд БиХ заказује ванредну сједницу и да је апелација предсједника Републике Српске Милорада Додика једина тачка о којој ће се мериторно одлучивати, указује или на хитност или на посебан значај који Суд БиХ даје том предмету.
Каква год одлука била, важно је да не остави посљедице на уставно правни поредак у цијелој БиХ, каже правник Милко Грмуша.
"Уставни суд БиХ у свим досадашњим предметима који се тицао политике доносио је политичке одлуке, сутра шта год да се деси имам осјећај да ће бити политичка одлука ако то буде у корист Додика. Евидентно је да постоји неки договор и утицај на Уставни суд, уколико не буде опет постоји неки договор да тако не буде", истакао је Грмуша.
Поставља се питање који нас сценарији чекају? За сад су два. Ако Уставни суд одбије Додикову апелацију, пресуда Суда БиХ, укључујући и забрану обављања функције предсједника, остала би на снази. Уколико Суд усвоји апелацију, то би могло значити укидање пресуде Суда БиХ и потенцијално враћање предмета на поновно одлучивање. Намеће се питање како ће се све то одразити на геополитички положај Републике Српске с обзиром на то да се у посљедњем периоду интензивно ради на позиционирању Републике Српске у региону али и на свјетским мапама
"Јасно је да је Балкан усред договора великих сила остаје унутра интересне сфере Запада и ЕУ. Американци се неће у наредном периоду много бавити Балканом, јер није у фокусу њиховог интереса. Ови простори су остављени на уређењу Европљанима, који ће односе балканских народа уређивати према свом нахођењу и у складу са највећим ЕУ стандардима шта год то значило", мишљење је дипломате и публицисте Бранко Т. Нешковић.
Одлука Уставног суда БиХ очекује се са великим интересовањем, с обзиром на директан утицај на даљу политичку каријеру Милорада Додика али и ширу политичку сцену у БиХ.
"Појединац не може својом одлуком да мијења законе Устава. Биће интересантно како ће правници који су судије Уставног суда донијети одлуку", истакао је министар правде у Влади Републике Српске Горан Селак.
Правни тим Милорада Додика раније је поднио и апелацију на одлуку ЦИК-а о одузимању мандата, али предмет који је на дневном реду Уставног суда БиХ тиче се само пресуде Суда БиХ. Уколико Уставни суд БиХ не усвоји апелацију, овај случај би се могао наћи пред Европским судом за људска права у Стразбуру.
