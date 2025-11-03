Додик: У Српској добри услови за живот

Извор:
РТРС
03.11.2025
18:25
Коментари:3
Предсједник Републике Српске Милорад Додик рекао је да у Републици Српској постоје добри услови за живот и да Српска подржава повратак својих људи из дијаспоре.
"Циљ је да подржимо људе који су дошли из дијаспоре и допремо до људи који су отишли далеко рачунајући да ће свој живот моћи да среде на бољи начин. Видимо да се стварају бољи услови и околности, да у Републици Српској постоје добри услови за живот", рекао је Додик у Бањалуци прије почетка манифестације "Дани дијаспоре".
Он је истакао да је вријеме да "почнемо да приказујемо и добре ствари у Републици Српској", а сигурно добра ствар је, каже, да се људи враћају у своју отаџбину.
Република Српска
Цвијановић: Од ЕУ очекујемо подршку домаћим институцијама
"То је доказ да све што Република Српска ради и што ја радим има смисла", поручио је Додик.
Додик каже да је евидентно да је "веома тешко пословати у неким западним земљама, а овдје ко организује посао може то да уради на савремен начин".
"Бањалука је један од најсигурнијих регионалних градова, Република Српска једнако тако, наше школе функционишу, дјеца су сигурна", истакао је он.
Додик је рекао да у Српској није перфектно, али је добро, пише РТРС.
