Мушкарац претучен усред ресторана

Извор:
Телеграф
03.11.2025
18:15
Коментари:0
Двије особе ухапшене су у Пећи након што су претукле једну особу и нанијеле јој лакше тјелесне повреде.
О овоме је извјестила тзв. косовска полиција.
Хроника
Вандалски чин на гробљу у Бијељини: Оскрнављен споменик инспектору Ненаду Марковићу
Инцидент се, како објашњавају, догодио јуче, 2. новембра, око 19 часова у једном ресторану у Пећи, када су и добили пријаву о тучи.
Полиција је одмах изашла на лице мјеста и ухапсила двије особе.
Након саслушања, одређен им је притвор до 48 сати.
Повријеђена особа је прво превезена у Дом здравља у Истоку, а потом у Регионалну болницу у Пећи ради даљег лијечења.
Наука и технологија
ЧетГПТ више неће "глумити доктора, адвоката или финансијског савјетника"
Отворен је случај "покушај убиства" и "лака тјелесна повреда".
Србија
4 ч0
Србија
7 ч0
Србија
10 ч0
Србија
10 ч0
Најновије
Најчитаније
20
20
20
14
20
12
20
11
20
06
Тренутно на програму