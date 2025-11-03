Logo

Мушкарац претучен усред ресторана

Извор:

Телеграф

03.11.2025

18:15

Коментари:

0
Мушкарац претучен усред ресторана
Фото: АТВ

Двије особе ухапшене су у Пећи након што су претукле једну особу и нанијеле јој лакше тјелесне повреде.

О овоме је извјестила тзв. косовска полиција.

Оскрнављен споменик бијељинског инспектора

Хроника

Вандалски чин на гробљу у Бијељини: Оскрнављен споменик инспектору Ненаду Марковићу

Инцидент се, како објашњавају, догодио јуче, 2. новембра, око 19 часова у једном ресторану у Пећи, када су и добили пријаву о тучи.

Полиција је одмах изашла на лице мјеста и ухапсила двије особе.

Након саслушања, одређен им је притвор до 48 сати.

Повријеђена особа је прво превезена у Дом здравља у Истоку, а потом у Регионалну болницу у Пећи ради даљег лијечења.

ChatGPT

Наука и технологија

ЧетГПТ више неће "глумити доктора, адвоката или финансијског савјетника"

Отворен је случај "покушај убиства" и "лака тјелесна повреда".

Подијели:

Таг:

Туча

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Слободан Праљак

БиХ

Тужилаштво БиХ формирало предмет због споменика Праљку

2 ч

0
Par, ljubav

Љубав и секс

Ова особина се сматра најважнијом за успјешну везу

2 ч

0
Роналда питали да ли је Меси бољи од њега - одговор (не)очекиван

Фудбал

Роналда питали да ли је Меси бољи од њега - одговор (не)очекиван

2 ч

0
Потражња за јајима у Њемачкој никад већа

Свијет

Потражња за јајима у Њемачкој никад већа

2 ч

0

Више из рубрике

Избила туча свадби: Млада задржала своје презиме и услиједио хаос

Србија

Избила туча свадби: Млада задржала своје презиме и услиједио хаос

4 ч

0
Огласио се ПИО: Објављена важна вијест за пензионере

Србија

Огласио се ПИО: Објављена важна вијест за пензионере

7 ч

0
Одређен кућни притвор возачу комбија у којем су били млади џудисти

Србија

Одређен кућни притвор возачу комбија у којем су били млади џудисти

10 ч

0
Припадници МУП-а Србије за "дјецу лептире" пјешачили до Хиландара

Србија

Припадници МУП-а Србије за "дјецу лептире" пјешачили до Хиландара

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

20

Веју пахуље: У БиХ поново пао снијег

20

14

У сриједу ће небо обасјати супер Мјесец: Изађите вани и урадите ово

20

12

Болан снимак: Ово је тренутак када су играчи сазнали за смрт Жижовића

20

11

Француска разматра поновно отварање затвора Клерво

20

06

Ко је био преминули Младен Жижовић - легенда Борца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner