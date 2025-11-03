Logo

Тужилаштво БиХ формирало предмет због споменика Праљку

Извор:

АТВ

03.11.2025

18:04

Коментари:

0
Слободан Праљак
Фото: Screenshot / YouTube

Тужилаштво БиХ формирало је предмет у понедјељак након што се током викенда појавила фотографија са откривања споменика Слободану Праљку, бившем војном званичнику ХВО-а који је преминуо након што је попио отров током изрицања пресуде којом је проглашен кривим за ратне злочине у Херцеговини, пише "Детектор".

На фотографији се види споменик с ликом Праљка исклесаном у камену, на којем пише: “Праљак, хрватски генерал”, мјесто и година рођења: “Чапљина, 1945.” те година и мјесто смрти: “Ден Хаг, 2017.”

У посвети на камену пише: “Кад утихне правда и заплешу демони, ратник не клечи и никог не моли. За идеале животом дише посљедњи дах".

66766e1d192a5 Ronaldo

Фудбал

Роналда питали да ли је Меси бољи од њега - одговор (не)очекиван

У видеу који је објављен на друштвеним мрежама може се чути говор фратра који је благословио споменик.

"Нико за муслимански народ у сваком погледу за вријеме рата није учинио колико је учинио генерал Праљак", рекао је фратар.

Нико из Бискупије у Мостару ни Жупе Чапљине није одговорио на позиве "Детектора" ни на новинарске упите до објаве овог текста.

Предсједник Удружења логораша Мостар Емир Хајдаревић казао је за "Детектор" да је разочаран радом правосуђа у Босни и Херцеговини те да очекује да ће Тужилаштво након одређеног периода навести да су “НН” особе поставиле тај споменик.

"Жртве апсолутно не вјерују овом Тужилаштву, нити институцијама које требају проводити правду у БиХ, јер је не проводе, нажалост, под утицајем дневне политике", рекао је Хајдаревић.

јаја

Свијет

Потражња за јајима у Њемачкој никад већа

Хашки трибунал је у новембру 2017. осудио Праљка заједно с петорицом других високих званичника Хрватске заједнице Херцег Босне и изрекао му затворску казну од 20 година. Праљак је био некадашњи начелник Главног штаба ХВО-а. Током изрицања пресуде, попио је отров и преминуо истог дана.

Измјенама Кривичног закона БиХ, које је у јулу 2021. наметнуо бивши високи представник, осим забране негирања геноцида и других ратних злочина, кажњиво је постало и додјељивање признања, награда, споменика или било каквог подсјетника особи осуђеној правоснажном пресудом за геноцид, злочин против човјечности или ратни злочин, с минималном казном од три године затвора.

Подијели:

Тагови:

Slobodan Praljak

Тужилаштво БиХ

Čapljina

споменик

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Споменик Слободану Праљку у Чапљини

БиХ

Слободану Праљку направили споменик усред БиХ

3 ч

0
Калас се састала са члановима Предсједништва: Говорила о главном преговарачу

БиХ

Калас се састала са члановима Предсједништва: Говорила о главном преговарачу

7 ч

2
Прекинута сједница Дома народа, нема кворума

БиХ

Прекинута сједница Дома народа, нема кворума

8 ч

0
Рамо Исак глумио у реклами, потписан као професор

БиХ

Рамо Исак глумио у реклами, потписан као професор

1 д

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

14

У сриједу ће небо обасјати супер Мјесец: Изађите вани и урадите ово

20

12

Болан снимак: Ово је тренутак када су играчи сазнали за смрт Жижовића

20

11

Француска разматра поновно отварање затвора Клерво

20

06

Ко је био преминули Младен Жижовић - легенда Борца

20

06

Несташица лијекова у БиХ, више од 40 трајно повучено

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner