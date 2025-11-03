Logo

Прекинута сједница Дома народа, нема кворума

Извор:

Агенције

03.11.2025

11:28

Коментари:

0
Прекинута сједница Дома народа, нема кворума

Предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Кемал Адемовић констатовао је да нема кворума за наставак сједнице која је започета у априлу, те дао паузу од 30 минута како покушао да обезбиједи услове за рад.

- Немамо кворум јер нема делегата из реда хрватског народа и четири делегата из реда српског народа - рекао је предсједавајући Адемовић.

Сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ је започета у априлу, а међу преосталим тачкама дневног реда је приједлог одлуке о избору Дејана Ружића за првог предсједавајућег Комисије за одлучивање о сукобу интереса у институцијама на нивоу БиХ.

На дневном реду је и приједлог одлуке о именовању чланова Регулаторне комисије за електричну енергију из Федерације БиХ.

Предложено је да у Регулаторну комисију за електричну енергију из Федерације на мандатни период од пет година буду именовани Суад Зељковић и Миленко Томић.

Дом народа требало би да се изјасни и о приједлогу закључка делегата Ненада Вуковића о формирању истражне комисије овог дома за предмет "Вијадукт".

Посљедње двије тачке односе се на приједлог одлука о смјени кадра СНСД-а у Савјету министара и Дому народа.

