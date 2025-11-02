Logo

Цвијановић: Послије одговора из НАТО-а непотребно је ширење лажних вијести

02.11.2025

15:06

Цвијановић: Послије одговора из НАТО-а непотребно је ширење лажних вијести
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић поручује да је ширење лажних вијести непотребно након што је из НАТО-а јасно речено да је одлука о чланству искључиво на институцијама БиХ.

Након што је објавила шта је НАТО одговорио федералним медијима, Цвијановићева је на Иксу написала да је ту све јасно речено, тако да је ширење лажних вијести непотребно.

Из НАТО-а су навели да одлука о евентуалном приступању остаје искључиво суверено право институција БиХ.

Такође указано је да је усвајањем Индивидуално прилагођеног партнерског програма /ИТПП/ партнерство БиХ и НАТО-а добило нови оквир којим се додатно унапређује сарадња, али без прејудицирања будућег чланства.

Програм се, како су појаснили, не бави питањем имовине, док је питање одбрамбене имовине и даље саставни и важан дио реформи сектора одбране које НАТО наставља подржавати.

Жељка Цвијановић

NATO

