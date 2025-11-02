Цвијановић: Послије одговора из НАТО-а непотребно је ширење лажних вијести

02.11.2025
15:06
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић поручује да је ширење лажних вијести непотребно након што је из НАТО-а јасно речено да је одлука о чланству искључиво на институцијама БиХ.
Након што је објавила шта је НАТО одговорио федералним медијима, Цвијановићева је на Иксу написала да је ту све јасно речено, тако да је ширење лажних вијести непотребно.
Из НАТО-а су навели да одлука о евентуалном приступању остаје искључиво суверено право институција БиХ.
Овдје је све јасно речено, тако да је ширење лажних вијести непотребно. pic.twitter.com/mkDGimEjMS— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) November 2, 2025
Такође указано је да је усвајањем Индивидуално прилагођеног партнерског програма /ИТПП/ партнерство БиХ и НАТО-а добило нови оквир којим се додатно унапређује сарадња, али без прејудицирања будућег чланства.
Програм се, како су појаснили, не бави питањем имовине, док је питање одбрамбене имовине и даље саставни и важан дио реформи сектора одбране које НАТО наставља подржавати.
БиХ
3 ч0
БиХ
19 ч1
БиХ
20 ч1
БиХ
22 ч0
Најновије
Најчитаније
15
20
15
19
15
13
15
11
15
06
Тренутно на програму