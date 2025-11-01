Logo

Удар на Конаковића, странку напустило 8 одборника

Извор:

АТВ

01.11.2025

19:20

Коментари:

0
Elmedin Konakovic
Фото: АТВ

Осам чланова странке Народ и правда на чијем челу је Елмедин Конаковић напустило је редове због, како сами наводе, неслагања са начином рада и смијера у којем се креће партија.

Одлука је, кажу, резултат дуготрајног незадовољства, док руководство странке у томе не види ништа спорно.

''Информација је тачна, свима њима желим сву срећу у наставку политичке каријере. Настављамо даље без зле крви, а у неку руку и разумијем овакву одлуку. Мислим да је нуклеус проблема настао у Општини Центар. Они су дали велики допринос у расту НиП-а и не сумњам да ће и даље остати на линијама пробосанско-херцеговачке политике'', казао је Елмедин Конаковић, министар спољних послова БиХ.

elmedin konakovic 1

БиХ

За исказани антисемитизам Конаковић наградио Делића мјестом политичког директора

''Ко другоме јаму копа, сам у њу пада'', порука је српског члана предсједништва БиХ. И док му се странка распада Конаковић се по обичају бави Републиком Српском и њеним кадровима. Након што се обрушио на Жељку Цвијановић да како каже ''мјесецима лобира код Американаца само за себе'' и да у СНСД-у постоје унутрашњи сукоби, она није му остала дужна.

''Каква патетична прича маргиналног политичког типа. Динокио, и то је то. Па, ми да се свађамо, били бисмо гомила политичких бедака какав је Конаковић, а странка би нам била малецка као и његова'', казала је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.

Жељка Цвијановић

БиХ

Цвијановић: Конаковић репризирао неку стару сједницу Савјета безбједности

Одлазак осам чланова из Народа и правде отворило је питање односа унутар те странке, али и будућих политичких корака њених бивших чланова. Док из руководства поручују да настављају даље, из СНСД-а оцјењују да се странка Елмедина Конаковића суочава с посљедицама, како кажу, неискрених политика и погрешних савезништава.

Подијели:

Тагови:

Елмедин Конаковић

Жељка Цвијановић

Народ и правда

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Цвијановићева поручила Конаковићу: Ко другоме јаму копа, сам у њу пада

БиХ

Цвијановићева поручила Конаковићу: Ко другоме јаму копа, сам у њу пада

22 ч

0
Elmedin Konakovic

БиХ

Жесток удар на Конаковића: Странку му напустило седам одборника

1 д

1
Мирослав Вујичић

БиХ

Вујичић: Конаковић својим радом нанио велику штету БиХ

5 д

0
Којић: Нови доказ бахатости и неозбиљност Конаковића

БиХ

Којић: Нови доказ бахатости и неозбиљност Конаковића

5 д

1

Више из рубрике

За исказани антисемитизам Конаковић наградио Делића мјестом политичког директора

БиХ

За исказани антисемитизам Конаковић наградио Делића мјестом политичког директора

2 ч

0
Palata Predsjednika RS, Republika Srpska, Banjaluka, Milorad Dodik, zgrada

БиХ

Чак и федерални медији признали: Српска постала признат фактор на међународној сцени

10 ч

1
Цвијановић: Конаковић репризирао неку стару сједницу Савјета безбједности

БиХ

Цвијановић: Конаковић репризирао неку стару сједницу Савјета безбједности

10 ч

2
Цвијановићева поручила Конаковићу: Ко другоме јаму копа, сам у њу пада

БиХ

Цвијановићева поручила Конаковићу: Ко другоме јаму копа, сам у њу пада

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

56

Сјајан почетак новембра: Ове хороскопске знакове очекују срећа, успјех и богатство

19

39

Ђина Џиновић поново у центру пажње

19

38

Двије саобраћајне незгоде код петље Подлугови, саобраћај успорен

19

30

Забрана телефона у школама – потребна мјера или престрога одлука?

19

25

Берковићи: Плодна земља, честити људи, а скоро непостојећа улагања у ову општину

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner