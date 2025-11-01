Удар на Конаковића, странку напустило 8 одборника

Извор:
01.11.2025
Осам чланова странке Народ и правда на чијем челу је Елмедин Конаковић напустило је редове због, како сами наводе, неслагања са начином рада и смијера у којем се креће партија.
Одлука је, кажу, резултат дуготрајног незадовољства, док руководство странке у томе не види ништа спорно.
''Информација је тачна, свима њима желим сву срећу у наставку политичке каријере. Настављамо даље без зле крви, а у неку руку и разумијем овакву одлуку. Мислим да је нуклеус проблема настао у Општини Центар. Они су дали велики допринос у расту НиП-а и не сумњам да ће и даље остати на линијама пробосанско-херцеговачке политике'', казао је Елмедин Конаковић, министар спољних послова БиХ.
За исказани антисемитизам Конаковић наградио Делића мјестом политичког директора
''Ко другоме јаму копа, сам у њу пада'', порука је српског члана предсједништва БиХ. И док му се странка распада Конаковић се по обичају бави Републиком Српском и њеним кадровима. Након што се обрушио на Жељку Цвијановић да како каже ''мјесецима лобира код Американаца само за себе'' и да у СНСД-у постоје унутрашњи сукоби, она није му остала дужна.
''Каква патетична прича маргиналног политичког типа. Динокио, и то је то. Па, ми да се свађамо, били бисмо гомила политичких бедака какав је Конаковић, а странка би нам била малецка као и његова'', казала је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.
Цвијановић: Конаковић репризирао неку стару сједницу Савјета безбједности
Одлазак осам чланова из Народа и правде отворило је питање односа унутар те странке, али и будућих политичких корака њених бивших чланова. Док из руководства поручују да настављају даље, из СНСД-а оцјењују да се странка Елмедина Конаковића суочава с посљедицама, како кажу, неискрених политика и погрешних савезништава.
