Жесток удар на Конаковића: Странку му напустило седам одборника

Русмир Побрић био је политички директор НиП-а, док је Јасмин Адемовић водио процесе у Општини Центар, а иначе је син једног од оснивача НиП-а и потпредсједника Кемала Адемовића.

Они су поднијели оставку на свим страначким функцијама те су иступили из чланства у НиП-у.

"Оставке подносимо, између осталог, због унутарстраначког неповјерења и превирања која предуго трају, а сматрамо их резултатом разних сплеткарења, спиновања и изазивања смутње", навели су у допису.

Ову информацију потврдио је за Кликс и лидер странке Народ и правда Елмедин Конаковић.

"Информација је тачна. Свима њима желим сву срећу у наставку политичке каријере. Настављамо даље без зле крви, а у неку руку и разумијем овакву одлуку. Мислим да је нуклеус проблема настао у Општини Центар. Они су дали велики допринос у расту НиП-а и не сумњам да ће и даље остати на линијама пробосанскохерцеговачке политике", рекао је Конаковић.

У писму оставке наводе да је у посљедњем периоду виђена и промјена страначког карактера и културе у виду радикализације комуникације у дневно-политичким сукобима.

"Свјесни све бруталности и најприземнијих напада различитих опонената који трају од самог настанка странке, сматрамо да узвраћање истом мјером води у масовни међустраначки 'братоубилачки' рат који оставља трајне посљедице на цјелокупно бх. друштвено ткиво, у чему не желимо учествовати", истакнули су.

Оставке су потписали: Русмир Побрић - одборник у Скупштини КС, Емина Џано - одборник у ОВ Вогошћа, Енис Богиловић - одборник у ОВ Вогошћа, Јасмин Адемовић - одборник у ОВ Центар, Ђенан Мулић - одборник у ОВ Центар, Нермин Капо - одборник у ОВ Центар, Емина Хасановић - одборник у ОВ Нови Град и Салко Салкић - одборник у ОВ Хаџићи.