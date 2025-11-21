Фатима Бош је нова Мис Свијета: Ово је тешка животна прича лијепе Мексиканке

21.11.2025
Мексиканка Фатима Бош окруњена је титулом 74. Мис Свијета, чиме је постала нова владарка свијета љепоте.
Њен пут до врха, међутим, био је све само не типичан. Од личних борби са дислексијом и АДХД-ом, до отвореног сукоба са организаторима на свјетској позорници, Фатима је доказала да је њена снага много већа од бљештавила рефлектора, преноси 24сата.хр.
Фатима Бош Фернандес, 25-годишња дизајнерка одјеће и моде из мексичке савезне државе Табаско, у свијет избора љепоте ушла је без икаквог претходног искуства. Штавише, признала је да је у једном периоду имала лоше мишљење о таквим надметањима. Све се промијенило када је у разговору са руководством организације Мис Свијета Мексико схватила да се траже „стварне жене са гласом – жене које имају шта да кажу“. То ју је освојило и подстакло да се пријави.
Иза самоувјереног осмијеха крије се прича о истрајности. Фатими је у дјетињству дијагностикована дислексија, АДХД и хиперактивност, због чега је често била мета вршњачког злостављања. Умјесто да је сломе, те препреке су је ојачале, подстакавши њену креативност и отпорност. Образовање је стицала на престижним институцијама попут Универсидад Ибероамерицана у Мексику, Нуова Академија ди Беле Арти (НАБА) у Милану и Лyндон Институте у САД-у.
Њена страст није само мода; она је дубоко укоријењена у филантропији. Више од девет година волонтира са дјецом обољелом од рака, организујући годишње прикупљање играчака за Онколошку болницу у Табаску. Кроз своје друштвене иницијативе „Рута Монарка“ и „Корасон Мигранте“, повезује еколошку свијест са хуманитарним радом, помажући мигрантима и промовишући ментално здравље. Та посвећеност помагању другима испуњење је њеног дјечијег сна, забиљеженог на старом снимку гдје као петогодишњакиња говори да жели „помоћи свим људима“.
Пут до свјетске круне у Тајланду био је обиљежен још већим изазовима.
Само неколико недјеља прије финала, Фатима се нашла у центру скандала. Током преноса уживо, извршни директор такмичења, Нават Итсарагрисил, јавно ју је прозвао и критиковао, наводно је назвавши „глупом“. Бош је у знак протеста напустила просторију, а за њом је, у знак солидарности, кренуло и неколико других такмичарки.
Инцидент је изазвао бурне реакције, а предсједник Организације Мисс Универсе, Раул Роча Канту, стао је у Фатимину одбрану, изјавивши да је Итсарагрисил „заборавио право значење истинског домаћина“. Цијелу ситуацију додатно су закомпликовале оставке неколико чланова жирија који су упозоравали на наводне неправилности и сукобе интереса унутар организације.
У финалној вечери одржаној у Бангкоку, Фатима Бош побиједила је више од 120 такмичарки из цијелог свијета. Њена побједа одјекнула је као тријумф аутентичности и снаге над недаћама. Постала је прва представница из државе Табаско која је понијела титулу Мис Свијета Мексика.
Фатима Бош није само краљица љепоте; она је, како је магазин ¡ХОЛА! истакао, глас генерације која се не боји да покаже своје слабости и претвори их у највећу снагу.
