Изузеће Мађарске од америчких санкција ступило на снагу

Извор:

АТВ

21.11.2025

12:26

Мјере САД које гарантују Мађарској изузеће од санкција на нафту и гас данас су ступиле на снагу, саопштио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.

"Захваљујући споразуму мађарског премијера Виктора Орбана и предсједника САД Доналда Трампа, обезбијеђено је енергетско снабдијевање Мађарске", написао је Сијарто на "Иксу".

Свијет

Сијарто: Будимпешта то неће дозволити

Орбан је након састанка са Трампом у Бијелој кући 7. новембра саопштио да је Мађарска добила изузеће од америчких санкција на руске енергенте.

Петер Сијарто

Sankcije

Америчке санкције

Budimpešta

Мађарска

