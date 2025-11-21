Изузеће Мађарске од америчких санкција ступило на снагу

Извор:
Мјере САД које гарантују Мађарској изузеће од санкција на нафту и гас данас су ступиле на снагу, саопштио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.
"Захваљујући споразуму мађарског премијера Виктора Орбана и предсједника САД Доналда Трампа, обезбијеђено је енергетско снабдијевање Мађарске", написао је Сијарто на "Иксу".
Орбан је након састанка са Трампом у Бијелој кући 7. новембра саопштио да је Мађарска добила изузеће од америчких санкција на руске енергенте.
Today the US measures granting Hungary an exemption from sanctions on oil and gas enter into force. Thanks to the agreement between @PM_ViktorOrban and @realDonaldTrump Hungary’s energy supply is secure.— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) November 21, 2025
