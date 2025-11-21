Орбан: Трамп је одлучан у намјери да прекине рат у Украјини

Извор:
21.11.2025
Предсједник САД Доналд Трамп одлучан је у намјери да прекине руско-украјински рат, навео је премијер Мађарске Виктор Орбан
.Он је на "Иксу" написао да је Трампова мировна иницијатива добила нови подстрек.
"На столу је мировни план који се састоји од 28 тачака. Америчка преговарачка делегација је у Кијеву и очекивања су велика у свијету", истакао је Орбан.
Мађарски премијер описао је Трампа као упорног човјека и нагласио да рат у Украјини не би ни почео 2022. године да је он био предсједник САД у то вријеме.
"Јасно је да када он нешто одлучи, не попушта, а сигурно је одлучио да заврши руско-украјински рат", нагласио је Орбан.
Он је нагласио да су, у међувремену, у Бриселу "поново изгубили нит", јер док Вашингтон преговара о миру, предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен размишља о томе како да обезбиједи још новца за Украјину и финансирање рата.
"Ми Мађари ћемо имати шта да кажемо у вези с тим. Пред нама је тренутак истине, односно пред руководством у Бриселу", додао је Орбан.
