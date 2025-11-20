Пробио полицијску блокаду: Филмска потјера за држављанином БиХ

20.11.2025
23:14
Коментари:0
Припадници италијанских карабињера из Бреше јуче су имали потјеру која је више подсјећала на филмске, а чији је главни актер био држављанин Босне и Херцеговине.
Наиме, током рутинске контроле у Понтевику, поред Бреше, полиција је зауставила аутомобил за чијим воланом је био 40-годишњак из БиХ. Међутим, умјесто да се заустави, он је дао гас и кренуо у бијег.
Аутомобил, који је одмах убрзао избегавајући контролу, брзо су лоцирали припадници саобраћајне полиције из Кјарија, након дојаве оперативног центра. На знак заустављања карабињера, возач је умјесто да стане – нагло убрзао и пробио блокаду код Понтевика. Потјера је трајала неколико километара, све док полицајци нису успјели да зауставе аутомобил у бјекству.
За воланом је био 40-годишњак из БиХ. Разлог његовог бјекства био је јасан: возачка дозвола му је била одузета, па није имао право да управља возилом.
Међутим, када је полиција кренула у претрес возила, дошло је до обрта јер је у аутомобилу пронађено неколико комада скупоцјеног накита, чије поријекло држављанин БиХ није могао да објасни. Полиција је покренула истрагу јер постоји сумња да је накит украден.
Против држављанина БиХ биће поднесено више пријава, између осталог због пружања отпора службеном лицу и прикривања украдене робе.
Заплијењени накит биће подвргнут провјерама како би се утврдило ко су његови стварни власници.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму