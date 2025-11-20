Logo
Large banner

Пробио полицијску блокаду: Филмска потјера за држављанином БиХ

20.11.2025

23:14

Коментари:

0
Пробио полицијску блокаду: Филмска потјера за држављанином БиХ
Фото: Pixabay

Припадници италијанских карабињера из Бреше јуче су имали потјеру која је више подсјећала на филмске, а чији је главни актер био држављанин Босне и Херцеговине.

Наиме, током рутинске контроле у Понтевику, поред Бреше, полиција је зауставила аутомобил за чијим воланом је био 40-годишњак из БиХ. Међутим, умјесто да се заустави, он је дао гас и кренуо у бијег.

Аутомобил, који је одмах убрзао избегавајући контролу, брзо су лоцирали припадници саобраћајне полиције из Кјарија, након дојаве оперативног центра. На знак заустављања карабињера, возач је умјесто да стане – нагло убрзао и пробио блокаду код Понтевика. Потјера је трајала неколико километара, све док полицајци нису успјели да зауставе аутомобил у бјекству.

За воланом је био 40-годишњак из БиХ. Разлог његовог бјекства био је јасан: возачка дозвола му је била одузета, па није имао право да управља возилом.

Међутим, када је полиција кренула у претрес возила, дошло је до обрта јер је у аутомобилу пронађено неколико комада скупоцјеног накита, чије поријекло држављанин БиХ није могао да објасни. Полиција је покренула истрагу јер постоји сумња да је накит украден.

Против држављанина БиХ биће поднесено више пријава, између осталог због пружања отпора службеном лицу и прикривања украдене робе.

Заплијењени накит биће подвргнут провјерама како би се утврдило ко су његови стварни власници.

Подијели:

Тагови:

Њемачка

potjera

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Италију погодило сњежно невријеме

Свијет

Италију погодило сњежно невријеме

48 мин

0
Отац отео дијете: Ловили га полицијски хеликоптер и специјалне снаге

Свијет

Отац отео дијете: Ловили га полицијски хеликоптер и специјалне снаге

58 мин

0
У поплавама и клизиштима страдало више од 40 особа

Свијет

У поплавама и клизиштима страдало више од 40 особа

1 ч

0
Захарова: Кијев користи реторику о проступању ЕУ да ''држи главу изнад воде''

Свијет

Захарова: Кијев користи реторику о проступању ЕУ да ''држи главу изнад воде''

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

14

Пробио полицијску блокаду: Филмска потјера за држављанином БиХ

23

10

Хоће ли криптовалуте замијенити новац у будућности?

23

01

Италију погодило сњежно невријеме

22

51

Отац отео дијете: Ловили га полицијски хеликоптер и специјалне снаге

22

48

У поплавама и клизиштима страдало више од 40 особа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner